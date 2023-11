O jedno procento kratší hluboký spánek zvyšuje o více než čtvrtinu riziko vzniku demence

Je všeobecně známo, že spánek je důležitý pro celkové zdraví a pohodu. Nyní k tomu australští vědci přidávají další poznatek, který odhaluje, jak zásadní roli může hrát hluboký spánek v prevenci demence. Vědci z Monashovy univerzity uvádějí, že roční zkrácení hlubokého spánku o jedno procento může u lidí starších 60 let vést k 27% zvýšení rizika demence, informuje web StudyFinds.

Tato zjištění jsou pádným argumentem pro to, abychom s přibývajícím věkem dávali přednost hlubokému spánku, známému také jako spánek s pomalými vlnami.

Pokud vás zajímá, co přesně odlišuje „hluboký spánek“ od zbytku nočního spánku, vězte, že spánek s pomalými vlnami je třetí fází NREM spánku a je nezbytný pro to, abyste se probudili odpočatí a svěží. Hluboký spánek, který se vyznačuje sníženou aktivitou mozkových vln, zpomaleným dýcháním a pomalejší srdeční frekvencí, trvá obvykle asi hodinu až hodinu a půl a nastává na začátku noci.

Méně spánku – vyšší riziko demence

Projekt, který vedl docent Matthew Pase z Monash School of Psychological Sciences a Turner Institute for Brain and Mental Health, zkoumal celkem 346 lidí (všichni byli starší 60 let a průměrný věk byl 69 let), kteří byli zařazeni do studie Framingham Heart a absolvovali dvě noční spánkové studie v obdobích 1995 až 1998 a 2001 až 2003 (průměrná doba mezi oběma studiemi byla pět let).

U všech osob byla od okamžiku druhé spánkové studie až do roku 2018 pečlivě sledována diagnóza demence. Vědci zjistili, že v průměru se množství hlubokého spánku mezi oběma studiemi snížilo. To naznačuje, že s přibývajícím věkem dochází k úbytku spánku s pomalými vlnami.

Během následujících 17 let zaznamenali autoři studie 52 případů demence. Důležité je, že i poté, co zohlednili věk, pohlaví, kohortu, genetické faktory, kuřácký status, užívání léků na spaní, antidepresiv a anxiolytik, zůstalo každé procento poklesu hlubokého spánku ročně spojeno s 27% nárůstem rizika demence.

Důležitost hlubokého spánku

„Spánek s pomalými vlnami neboli hluboký spánek ovlivňuje stárnutí mozku mnoha způsoby. Víme, že spánek pomáhá s odstraňováním metabolického odpadu z mozku, včetně proteinů, které se shlukují při Alzheimerově chorobě,“ říká docent Pase v tiskové zprávě. Výsledky vědeckého bádání jeho týmu byly publikovány v pondělí 30. října v odborném časopise JAMA Neurology.

„Dosud jsme si nebyli jisti, jakou roli hraje spánek v pomalých vlnách při vzniku demence. Naše zjištění naznačují, že ztráta hlubokého spánku může být ovlivnitelným rizikovým faktorem demence.“ Pase zdůraznil, že studie Framingham Heart je unikátní komunitní kohortou zahrnující opakované noční polysomnografické studie spánku a také nepřetržité sledování příznaků demence.