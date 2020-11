O krok blíže k vyřešení záhady. Vědci zachytili rychlý rádiový záblesk z naší Galaxie

Už pár let zkoumají astronomové záhadné záblesky v rádiové části spektra, které trvají řádové milisekundu a přichází z různých míst na obloze. Pekelně krátké a neméně záhadné záblesky se označují zkratkou FRB (fast radio burst) alias rychlé rádiové záblesky.

Spojení „radioteleskop“ a „záhadný signál“ samozřejmě hned podnítí představy o mimozemšťanech, ale vědci se domnívají, že za FRB stojí některé z dramatických astrofyzikálních procesů.

Před pár lety byly pozorovány opakující se záblesky z jednoho zdroje, což byl průlomový objev. Znamená to, že minimálně část FRB pochází ze „stabilních“ zdrojů a ne z jednorázových extrémních událostí typu supernovy. Kromě toho byl objeven FRB přicházející z konkrétní galaxie, což umožnilo odhadnout vzdálenost a určit celkovou energii emitovanou při události.

Nyní mají vědci další vodítko. Na konci dubna zachytili první FRB přicházející z naší vlastní Galaxie. Zdrojem má být magnetar SGR 1935 + 2154 ve vzdálenosti 30 tisíc světelných let od nás směrem k souhvězdí Lištičky. Záblesk byl pozorován radioteleskopem CHIME v Kanadě.

Magnetary

Po výbuchu supernovy zůstává na místě bývalé hvězdy neutronová hvězda – jeden z nejvíce fascinujících objektů ve vesmíru. Hmota Slunce nebo spíše ještě větší je vměstnána do koule o průměru několika kilometrů. Neutronové hvězdy mohou mít silné magnetické pole – až 1015krát silnější než Země. Takovým objektům říkáme magnetary.

U stejného magnetaru byly krátce předtím pozorovány záblesky v rentgenové části spektra kosmickým dalekohled Swift i dalšími družicemi.

Vzhledem k tomu, že známe přibližnou vzdálenost, můžeme určit celkovou uvolněnou energii. Ta byla v daném okamžiku 100 000krát větší, než vyzařuje Slunce ve stejném čase. Událost byla tisíckrát silnější, než jakýkoliv dříve pozorovaný rádiový záblesk v naší Galaxii, ale také o tři řády slabší než typický FRB.

Do skupiny FRB se pozorovaný jev ve všech ostatních ohledech hodí – navíc se jedná o ojedinělou událost, protože stovky dní před i po záblesku se jev neopakoval.

Vědci mají vodítko, ale jak už to tak ve vědě bývá, jedna odpověď vytvoří tucet nových otázek. Dosud jsme našli v Galaxii na dvě desítky magnetarů, ale u žádného dalšího FRB pozorovány nebyly. Rádiový záblesk přišel hodiny po tom rentgenovém, ve skutečnosti by to mělo být podle teorií spíše obráceně.

Autoři studie nabízejí některá vysvětlení, která souvisí s výbuchy energie interagujícími s magnetickým polem magnetaru, ale žádné z nich nevysvětluje pozorovaný jev dostatečně.

20 let s FRB

První FRB byl objev v roce 2007 v šest let starých datech z radioteleskopu Parkes v Novém Jižním Walesu. Některé záblesky měly poměrně kuriózní vysvětlení – jejich zdroj se nacházel velmi blízko – v sousední budově. Zdrojem bylo rušením od mikrovlnné trouby. Mnoho dalších ale pochází ze vzdálených končin vesmíru.

Zdroj: A fast radio burst associated with a Galactic magnetar