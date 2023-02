O krůček blíže k české gigafactory. Vláda podepsala memorandum s Volkswagenem

Vláda ve středu schválila memorandum o porozumění s koncernem Volkswagen ve věci vybudování tzv. gigafactory, tedy továrny na výrobu baterií pro elektromobily. Dokument je nezávazný, jde o jakési ujištění, že česká strana má o tento projekt zájem.

Kontroverzi do projektu vnáší protesty, které se snaží projektu zabránit – nelíbí se blízkým obcím, ani pilotům, protože továrna má stát v prostoru záložního letiště Líně. Část zamýšlené plochy, kterou vlastní ministerstvo obrany, od roku 2000 na 99 let pronajímá firma PlaneStation. Stát by ji musel v případě výstavby ze smlouvy vyplatit.

Memorandum vychází námitkám vstříc: původní předpoklad sedmi tisíc zaměstnanců se snižuje na pět, rozloha areálu klesla ze 400 hektarů na 250 a součástí jednání je i náhrada za letiště (zachování provozu, přesun na náhradní dráhu, nebo zbudování nového letiště).

Otázkou ale je, zda tyto kompromisy nesnižují šance na získání spolupráce. Nicméně projekt je v chodu, v areálu probíhají geologické vrty, následovat bude biologický průzkum a dopadová studie. Jasno má být koncem března, kdy se Volkswagen vyjádří, jestli projekt umístí v Česku, v Polsku, na Slovensku či v Maďarsku. První baterie má továrna produkovat v roce 2027.

Volkswagen plánuje šest podobných továren. Už dříve se nechal slyšet, že volba lokality bude záviset na asi stovce kritérií, jako jsou infrastruktura, logistika, dostupná pracovní síla, zelená energie nebo podmínky případné vládní podpory.