Obaly na potraviny obsahují téměř 200 chemikálií, které mohou přispívat k rozvoji rakoviny prsu

Nejrůznější chemikálie, které přicházejí do kontaktu s potravinami, představují rostoucí riziko pro lidské zdraví. Nová studie zjistila, že stovky z těchto látek mohou způsobit rakovinu prsu. Pojďme se společně podívat na několik klíčových faktů o chemikáliích v potravinových obalech.

V posledních letech vědci identifikovali stovky látek, které se mohou dostat z obalů do potravin. Tyto látky, označované jako „chemikálie přicházející do kontaktu s potravinami“, jsou přítomny v plastech, papírových obalech, a dokonce i ve zpracovatelských zařízeních. Problém spočívá v tom, že některé z těchto chemikálií mohou být karcinogenní – což znamená, že mohou způsobit rakovinu.

Nebezpečné obaly na potraviny

Vědci identifikovali téměř dvě stovky chemikálií, které mohou přispívat k rozvoji rakoviny prsu. Studie publikované v letech 2020 až 2022 prokázaly, že 76 z těchto látek se za běžných podmínek dostává z obalů do potravin. Mimo jiné se jedná o známé karcinogeny, jako je styren a benzen, které jsou spojovány se vznikem nádorů u lidí i zvířat.

Navzdory existujícím regulacím, které mají za cíl omezit přítomnost nebezpečných chemikálií v obalech, zůstává v oběhu stále mnoho karcinogenů. Například ze 76 karcinogenů detekovaných v posledních studiích bylo 80 % případů zjištěno v plastových obalech. Tato čísla naznačují, že běžný spotřebitel může být vystaven těmto látkám prakticky dnes a denně.

Nejvíce alarmující je skutečnost, že mnohé z těchto chemikálií působí jako tzv. endokrinní disruptory – to znamená, že mohou narušovat hormonální systém. Tím nejen zvyšují riziko vzniku rakoviny, ale i dalších zdravotních problémů, včetně neplodnosti či metabolických poruch.

Bude nutné zpřísnění regulací

Celý problém se netýká pouze plastových obalů. Také papírové a lepenkové obaly, často vnímané jako „zelená“ alternativa k plastu, mohou obsahovat karcinogenní látky. Chemikálie používané při výrobě těchto materiálů, jako jsou aditiva nebo lepidla, se mohou relativně snadno dostávat do potravin, které denně konzumujeme.

Řešením může být zavedení přísnějších regulací. Současné metody, které hodnotí rizika pouze na základě vystavení určité dávce, se jeví jako nedostatečné. Vědci proto volají po zavedení přísnějších pravidel, která by se zaměřovala na nebezpečné vlastnosti chemikálií, a to bez ohledu na to, kolik se jich do potravin dostává. Tento přístup by mohl významně omezit potenciální rizika pro lidské zdraví.

Změna regulací však není jediným možným řešením. Svou roli mohou hrát také spotřebitelé – například tím, že omezí používání plastových obalů a upřednostní pro uchovávání potravin skleněné nádoby. Další cestou, jak minimalizovat riziko expozice nebezpečným chemikáliím, je výběr organických potravin nebo těch, které nejsou zabaleny v plastu.

Jsou tu určité limity

Samozřejmě je nutné počítat s tím, že studie má několik omezení. Především se spoléhá na existující databáze a publikované výzkumy, což znamená, že některé chemikálie přítomné v obalech nemusely být dosud identifikovány nebo plně prozkoumány.

Samotná přítomnost chemikálií v potravinových obalech automaticky neznamená, že způsobují u lidí rakovinu – pro potvrzení tohoto vztahu bude nutný další výzkum. Zmínit musíme též metodologické problémy, jako je chybějící kvantifikace chemikálií v potravinách, což je klíčové pro určení skutečného rizika.

Výsledky studie byly publikovány především v odborném časopise Frontiers in Toxicology. Další klíčová data související s chemikáliemi v obalech potravin byla také prezentována v časopise Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Zdroje: frontiersin.org, nature.com, studyfinds.org, news-medical.net, edition.cnn.com.