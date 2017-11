Objednal jsem si genealogický test DNA. Zajímá mě, jak pomůže při tvorbě rodokmenu

Už dlouho vytvářím rodinný rodokmen. Tak dlouho, že se už nemohu hnout z místa, našel jsem asi většinu toho, co jsem bádáním v matričních knihách mohl najít. Internetová služba MyHeritage mi ale už pět let neúnavně nabízí, abych si u ní koupil komerční DNA test a zkusil se na své předky podívat jinak, víc vědecky.

U nedávné akční ceny jsem proto neodolal a DNA test si na MyHeritage objednal. Před několika dny přišel balíček, pojďte se podívat, co je uvnitř, a co vlastně takový test nabízí.



Toto je Aktuální graf mých přímých předků. Až do sedmé generace znám s výjimkou otců nemanželských dětí všechny. U osmé generace chybí ještě čtvrtina kruhu a pár nejstarších sahá až k začátku 17. století. A hledám dál

Chci pochopit DNA genealogii

MyHeritage v rámci svého DNA genealogického testu nabízí:

Odhad etnicity

Hledání shod DNA s ostatními

Etnicita mě nijak zvlášť nezajímá. Jsem samozřejmě zvědavý, co test zjistí, ale pro tyto výsledky nebudu mít další uplatnění. Jen kvůli nim bych DNA test nekupoval. V Evropě asi etnicita obecně nemá takový význam jako v přistěhovaleckých USA.

Hledání shod je zajímavější nabídka. Jestli MyHeritage najde, že se nějaká moje genetická sekvence shoduje se sekvencí jiného testovaného uživatele, dokáže mě propojit se vzdálenými příbuznými, o kterých třeba vůbec nevím. A od nich pak mohu zjistit nové informace.

Třeba tím dokážu překonat i své nemanželské předky. U nich v matrikách chybí otec, a to je u tradiční tvorby rodokmenu vždycky konec pátrání. Mám sice pochybnosti, jaká je vůbec šance někoho najít, ale tohle mě prostě láká.



Honzíku, kdo byl tvůj tatínek?

Pak je tady ještě třetí důvod: Chci konečně pochopit alespoň základy genetické genealogie. Není to vůbec jednoduchá věda, zatím se mi v ní nepodařilo dostat ani pod povrch, a říkám si, že tohle je příležitost.

DNA testy nejsou levné

Firem, které nabízejí komerčních genealogické testy DNA, je na světě hodně. Mezi Čechy, kteří se v tématu orientují, je nejoblíbenější zřejmě FamilyTreeDNA. Její výsledky jsou kompatibilní, dají se potom nahrát i do MyHeritage (a obráceně).



Takhle to u MyHeritage funguje s testováním DNA

U MyHeritage stojí DNA test běžně 89 eur (2 300 Kč). Za tuto cenu ho ale nekupujte, každou chvíli je v akční slevě. Já jsem koupil za 59 eur (1 500 Kč). Původně ještě MyHeritage požadoval 12 eur za poštovné, ale když jsem test asi dva dny nechal ležet v košíku, dorazila nabídka na poštovné zdarma.

Chvíli poté, co skončila nabídka „Už jen poslední den, kdy můžete využít tuto slevu“, ale MyHeritage opět zlevnil a až do 23. listopadu stojí jeho DNA test jen 49 eur (1 250 Kč) plus poštovné.

Vzorky DNA jsem musel MyHeritage sám poslat, dopis do USA mě stál 82 Kč. S ampulkami potom budou v laboratoři dělat přibližně tohle:

Nejsem si jistý, jestli jsou výsledky testu DNA využitelné bez toho, že bych měl placený účet na MyHeritage. Se zjištěním etnicity problém nebude, ale když mě zajímají shody, to s účtem zdarma nepůjde. Počítejte s dalšími náklady.

„Ty jsi vážně poslal svoji DNA Američanům?“ Přiznávám, že červík pochybností hlodal. Je to cenný osobní údaj a jednoznačný identifikátor. I když MyHeritage slibuje, jak jsou vzorky s daty zabezpečené, že k nim budu mít přístup jen já sám a na požádání všechno smažou…, není to prostě věc, kterou lze brát úplně na lehkou váhu.

Co mi přišlo a co s tím mám dělat

Domů mi do dvou týdnů po objednání testu dorazila krabička. V komentované galerii se můžete podívat na její obsah.

Napřed jsem musel svůj DNA test aktivovat. Tím se rozumí spojit jeho kód se svým účtem na MyHeritage. To proto, že test mohu koupit jako dárek, nemusí být přímo pro mě.

Samotný test nebolí. Nikam jsem se nemusel píchnout, neposílá se vzorek krve. Jen jsem tyčinkou setřel vnitřní část úst a vzorek uzavřel do plastové ampulky. Pro jistotu jsem totéž provedl s druhou tyčinkou ještě jednou na druhé straně úst. Ampulky jsem vložil do plastového sáčku s velkým logem Biohazard a sáček v dodané obálce odeslal do Houstonu.

Podívejte se na video, jak test probíhá:

Co vlastně bude s mými vzorky MyHeritage dělat? Konkrétně autozomální čipové testování DNA. Neuvádí bohužel podrobnosti, ale vypadá to na test SNP na chromozomech 1–22 a na X-chromozomu.

Měsíc na studium

Výsledky bych měl dostat asi za měsíc, potom se znovu přihlásím v dalším článku. Do té doby můžete studovat se mnou, tady mám pár zdrojů k DNA genealogii:

Nemáte tip, kam bych se měl podívat dál?