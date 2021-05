Objev nedávné sopečné erupce na Marsu podporuje představu podzemního života

Na povrchu Marsu není možné přehlédnout velmi výrazné stopy vulkanické aktivity, včetně obrovského vulkánu Olympus Mons. Některé z pravěkých marťanských vulkánů soptily velice dlouho.

Mysleli jsme si ale, že je to dávná záležitost a že rudá planeta je už dlouhé miliony let vulkanicky klidná a tichá. Teď se to ale zásadně změnilo. Satelity na orbitě Marsu vystopovaly místo pokryté vyvřelinami, které vypadají velmi mladě. Jejich stáří by mohlo být kolem 53 tisíc let.

Odborníci se doposud většinou shodovali, že vulkány Marsu soptily především v době před 4 až 3 miliardami let, tedy relativně brzy po vzniku planety. Během posledních milionů let měl Mars úplně vyhasnout.

Pravidla hry teď ale mění objev vyvřelin v oblasti Cerberus Fossae na Elysium Planitia. Jde o tmavé horniny, které pokrývají území o délce asi 32 kilometrů a šířce asi 13 kilometrů. Podle vědců jde o mimořádný nález, který nemá jinde na Marsu obdobu.

Musela to být pořádná rána!

David Horvath z americké University of Arizona a jeho spolupracovníci odhadli stáří těchto hornin, tedy asi 53 tisíc let, na základě krajiny v okolí a počtu malých kráterů v inkriminovaných horninách. Dotyčné vyvřelé horniny přitom zřejmě nevznikly při výtoku lávy, ale při explozivní, pyroklastické erupci.

Jak uvádí Horvath, musela to tehdy být pořádná rána. Materiál se při ní dostal do atmosféry Marsu, až do výšky 10 kilometrů. Pozornost vědců upoutalo i to, že se tato oblast s vyvřelinami nalézá velmi blízko u velkého impaktního kráteru, který je zřejmě nejmladší z velkých na povrchu Marsu. Není prý vůbec vyloučené, že tyto dva jevy spolu souvisejí. Jejich stáří je přinejmenším podobné.

Případná nedávná vulkanická aktivita na Marsu nezajímá jen seismology. Soptění by totiž mohlo udržovat vhodné podmínky pro existenci podzemních organismů na rudé planetě. Ohřívá horniny a pohání geologické cykly látek, které jsou důležité pro živé organismy.

Podle Horvatha mohly vhodné podmínky pro organismy vznikat především tam, kde setkávalo žhavé magma a mrazivý led. Tam taky bude zajímavé pátrat po případných marťanských organismech.