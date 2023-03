Oblohu nad Severní Kalifornií rozzářil odpad z Mezinárodní vesmírné stanice

Oblohu nad Severní Kalifornií koncem minulého týdne rozzářilo smetí pocházející z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), které vstoupilo do zemské atmosféry.

Mnozí lidé, kteří tuto fascinující podívanou sledovali, se samozřejmě domnívali, že může jít např. o trosky mimozemské kosmické lodi, meteority či třeba nějaká technologická zařízení z Číny.

Jak ale objasnil Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ve skutečnosti se jednalo o části někdejšího komunikačního zařízení ICS-EF, které bylo z výše zmíněné ISS vyhozeno v roce 2020.

„To, co vidíte, jsou nějaké opravdu velmi malé objekty, které velmi vysoko uvolňují spoustu energie a pohybují se extrémně rychle,“ uvedl renomovaný astrofyzik v rozhovoru pro The New York Times.

Podobné „světelné show“ způsobené nějakým kosmickým haraburdím jsou prý docela časté, nicméně mnoho z nich kvůli oblasti, v níž probíhají, zůstane nepovšimnuto.

„Neodehrávají se příliš často na jednom daném místě, takže pro lidí, kteří je pozorují, je to vždy něco nového,“ konstatoval McDowell.