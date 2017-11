Obnovitelné „instantní uhlí“ by se mohlo stát palivem budoucnosti

V současné době po celém světě dochází k posunu od využívání fosilních paliv k obnovitelné energii. Vědci nyní představili nový materiál, který má podobnou energetickou efektivitu jako uhlí – jen ho není zapotřebí pracně dobývat z hlubin země a při jeho spalování se neuvolňují škodliviny.

Tzv. „instantní uhlí“ se vyrábí ze zemědělského odpadu (dřevo, rostliny apod.), kterého je k dispozici víc než dost.

„Pokud se zamyslíte nad tím, jak Matka příroda produkuje fosilní uhlí, je to o času, tlaku a teplu. Provádíme tytéž procesy, ale místo milionů let to zvládneme za pár hodin. A protože do směsi se nedostanou minerály, nemáme tu potenciální znečišťující látky,“ uvedl Tim Hagen z Natural Resources Research Institute (NRRI).

Celý proces připomíná přípravu pražené kávy. Surová biomasa se vysuší, v prostředí s nízkým obsahem kyslíku zahřeje na teplotu 249°C a následně stlačuje.

Indikátorem množství uložené energie je v angloamerické měrné soustavě BTU, tedy britská tepelná jednotka (1 BTU = 1 055,05585 J): klasické uhlí poskytuje kolem 12 500 BTU na libru, zatímco toto biopalivo 8000-9000 BTU na libru. Jedna konkrétní varianta, známá jako „energetické bahno“ , však může dosáhnout ještě vyšší úrovně.

Je samozřejmě otázkou, zda se dotyčné uhlí podaří dostat na trh, resp. zda (a kdy) se začne masově vyrábět. Teoreticky by ale mohlo snížit emise z uhelných elektráren, naši závislost na těžbě uhlí pro potřeby ocelářského průmyslu atd.

Zdroj: NRRI