Obří A380 slaví dvacet let na nebi a dodnes budí úžas. Přesto to byl nakonec propadák a celý projekt skončil

Dnes je to přesně dvacet let od chvíle, kdy se Airbus veřejnosti poprvé pochlubil se svým doposud největším dopravním letounem světa A380. Dvoupatrový obr se čtyřmi motory přezdívaný také „Superjumbo“ sice představoval technologickou revoluci a dodnes vzbuzuje úžas na každém letišti, kde zrovna přistane, jenže byl až příliš velký, a tak Airbus v roce 2021 dokončil výrobu posledního stroje a projekt šel k ledu.

Podívejte se, kde právě teď letí Airbus A380

Pojďme si ten kolos připomenout v několika zajímavých číslech. V galerii pak můžete nahlédnout do útrob turistické třídy Air France na lince San Francisco – Paříž, jak ji v roce 2018 zachytil redakční kolega.

Jak vypadá cestování v A380 na lince Praha – Dubaj:

S rozpětím křídel 79,75 metrů a délkou trupu přes 72 metrů dokáže A380 pojmout až 853 cestujících v ekonomické třídě, běžně však létá s 525 pasažéry ve třech cestovních třídách. Protože naši čtenáři mají rádi přirovnání, tak pro představu: jeho křídla by přesáhla fotbalové hřiště a ve dvoupatrovém trupu by se dalo zaparkovat 70 osobních automobilů.

Dlouhý a náročný vývoj, který se nevyplatil

Vývoj tohoto obra začal už v roce 1988, kdy se Airbus rozhodl vyzvat na souboj do té doby kralujícího konkurenta v podobě Boeingu 747. Projekt původně označený jako A3XX byl oficiálně spuštěn v roce 2000 s rozpočtem 9,5 miliardy eur.

Číslovka 380 v označení nebyla vybrána náhodou – osmička připomíná průřez dvoupatrového trupu a v mnoha asijských zemích je také považována za šťastné číslo. Celý projekt stál nakonec více než 25 miliard dolarů a nikdy se finančně nevyplatit

Letoun A380 společnosti Singapore Airlines

První let se uskutečnil o pár měsíců pozdějí 27. dubna 2005 a podle hlavního testovacího pilota Jacquese Rosaye bylo řízení A380 podobně jednoduché „jako jízda na kole“. Do komerčního provozu vstoupil 25. října 2007 u Singapore Airlines. Lístky na první let se prodávaly v charitativní aukci za částky od 560 do 100 380 dolarů.

Navzdory technologické vyspělosti a popularitě mezi cestujícími se Airbus A380 potýkal s řadou problémů. Jedním z nich byla komplikovaná výroba – jen elektrická kabeláž měří v každém letadle 530 kilometrů a obsahuje 98 000 vodičů. Na natření vnějšího povrchu A380 je potřeba 3600 litrů barvy, která po zaschnutí váží 650 kilogramů.

Ukončení výroby

Největším provozovatelem se nakonec staly aerolinky Emirates ze Spojených arabských emirátů, které si objednaly flotilu 123 strojů. Jejich A380 nabízejí na palubě luxusní první třídu včetně sprch a společenského salonku s barem. Letoun se stal také symbolem luxusu – některé aerolinky do něj instalovaly bary, odpočinkové zóny či dokonce kosmetické salony.

A6-EVS, poslední A380, který sjel z výrobní linky v Toulouse

V roce 2019 však Airbus oznámil ukončení výroby A380. Důvodem byl především přechod leteckých společností od modelu „hub-and-spoke“ (přeprava přes velká přestupní letiště) k přímým letům mezi menšími destinacemi, pro které jsou vhodnější útlejší letadla. Poslední Airbus A380 vyjel z haly v prosinci 2021, a celkem jich tak v Toulouse smontovali 251 (a 3 testovací kusy).

Ačkoli výroba skončila, A380 bude brázdit nebe ještě dlouho. Mnoho leteckých společností plánuje jejich provoz až do 30. let tohoto století. Za dobu své existence přepravil více než 300 milionů cestujících bez jediné fatální nehody. Jak řekl jeden z manažerů Airbusu: „A380 byl možná uveden na trh příliš brzy“ , přesto se stal ikonou moderního letectví a důkazem toho, co dokáže lidská představivost a inženýrské umění.

Zdroje: Wikipedie, Airbus, CNN