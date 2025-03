Obří německá hexakoptéra unese 135 kilogramů nákladu. Mohla by převážet zraněné vojáky na Ukrajině

Světovými metropolemi se sice robotické létající taxíky s konstrukcí VTOL zatím neprohánějí a zůstalo především u líbivých animací, už brzy se v nich ale možná prolétnou ukrajinští vojáci.

Německý Avilus totiž vyvíjí obří záchranářskou hexakoptéru pro přepravu zraněných. Některé ukrajinské profily na X pak bez bližších detailů zmiňují, že se o technologii zajímají i tamní ozbrojené síly.

Letoun má úctyhodné rozměry. Průměr hexakoptéry činí dobrých 7,8 metrů a jen listy rotorů mají 2,25 metrů. Tomu odpovídá i maximální vzletová hmotnost 695 kilogramů s nosností 135 kilogramů. To je dost na vojáka včetně zdravotnického materiálu.



Parametry medevac dronu

Hexakoptéra dokáže cestovat rychlostí 86 km/h na vzdálenost až 51 kilometrů, o což se postará 240kW a plně elektrický pohon.

Kdyby během letu přišla o motor, vystřelí záchranný padák, no a pokud by se dostala do oblasti silného rušení GNSS, vystačí si s inerciální navigací.