Obří „vražední“ sršni z Asie ohrožují populaci amerických včel, dokážou zabít i člověka

Obří sršni původem z jihovýchodní a východní Asie vyvolali obavy, že by se tento hmyz mohl usadit ve Spojených státech a zničit zdejší včelí populace, informuje The New York Times. Zmiňuje zkušenost včelaře Teda McFalla, který po zimě kontroloval své úly poblíž obce Custer ve washingtonském okrese Whatcom. Výjev, který spatřil, ho šokoval: v úlech našel tisíce mrtvých včel s utrženými hlavami.

McFall nejprve nechápal, co se stalo, později došel k podezření, že na vině mohou být takzvaní „vražední sršni“, jejichž královny dorůstají délky až pěti centimetrů. Hmyz je vybaven kusadly ve tvaru špičatých žraločích ploutví, kterými dokáže během několika hodin doslova vyhladit celý včelí úl.

Nebezpeční i pro člověka

Proti větším cílům používají žihadlo, jež je dostatečně dlouhé na to, aby propíchlo i včelařský oblek. Jejich jed je velice silný – oběti, které s ním mají zkušenost, ho přirovnávají k bodnutí horkým kovem, který pronikl do jejich kůže. Jen v Japonsku zabijí tito sršni ročně až 50 lidí.

Vědec Jun-ichi Takahashi z univerzity v Kjótu uvádí, že tento druh získal přezdívku „vražedný sršeň“, protože jeho agresivní skupinové útoky mohou vystavit oběti vysokým dávkám silně toxického jedu, které jsou ekvivalentní dávce jedu od jedovatého hada; série bodnutí může být pro člověka fatální.

McFall si sice není jistý, že za vyplenění jeho úlů jsou zodpovědní právě sršni z Asie. Jeho podezření však nahrává objevení několika mrtvých exemplářů tohoto predátorského hmyzu minulý podzim na severozápadě státu Washington, několik kilometrů severně od místa jeho bydliště. Další kusy pak byly zaznamenány na jihu sousední Kanady.

Zničit sršně!

Entomolog Chris Looney z washingtonského ministerstva zemědělství varuje, že je nutné komunitu sršňů nekompromisně vymýtit. „Pokud to nedokážeme v příštích několika letech, pravděpodobně to pak nebude možné zvládnout.“ upozornil. Jeho kolega Todd Murray, který se specializuje na invazivní hmyz, označil tento druh za vážné zdravotní riziko.

Američané poslali několik vzorků k analýze do japonské laboratoře, kde vědci potvrdili, že se jedná o asijské obří sršně. Kromě toho odborníci zjistili, že sršni z okresu Whatcom a ostrova Vancouver nejsou příbuzní, což naznačuje, že se na americký kontinent dostali dvěma nezávislými cestami.

Kromě své velikosti se asijský sršeň vyznačuje výrazným vzhledem s karikaturně divokou tváří s velkýma očima ve tvaru slz. Po jeho těle se rozprostírají oranžové a černé pruhy, připomínající zbarvení tygra, a je vybaven širokými, jemnými křídly. Královna je schopna létat rychlostí přes 30 km/h.