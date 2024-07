Obrovská ostuda. Špičkovou evropskou družici vynese SpaceX, i když to měla být Ariane 6

Pokud proběhne vše podle plánu, už příští týden poprvé odstartuje nová evropská raketa Ariane 6, od které si ESA slibuje, že vrátí starý kontinent opět do hry.

Teď ale dostal program Ariane nepěkný políček, evropská agentura pro meteorologické družicové snímání EUMETSAT se totiž rozhodla, že její nejnovější aerologickou družici MTG-S1 (Meteosat Third Generation Sounder) vynese příští rok konkurenční SpaceX Elona Muska.



Družice MTG-S1 je součástí letky MTG, kterou doplňují snímkovací družice a zemský povrch budou měřit v rámci mise Sentinel-4 a širšího programu Evropské unie Copernicus

Nepsaná dohoda: Evropské družice budou vynášet evropské rakety

Zdejší organizace, které mají něco společného s kosmem, přitom už dříve uzavřely nepsanou dohodu, že budou preferovat evropské raketové nosiče, aby tak podpořily jejich ekonomickou udržitelnost.

Uvědomuje si to i EUMETSAT, a proto v tiskové zprávě bez bližších detailů přiznává, že se jedná o ojedinělý případ: „This decision was driven by exceptional circumstances.“



Družice bude provádět aerologické měření atmosféry v oboru IR a UV. Může měřit oblačnost, bouřky, vítr atd. nad celým kontinentem každých 30 až 60 minut

Ostrá kritika šéfa CNES

Do ředitele agentury Phila Evanse se už pustil šéf francouzského Národního centra kosmického výzkumu CNES Philippe Baptiste, pod něhož spadá kosmodrom ve Francouzské Guyaně.

Volbu SpaceX považuje za brutální změnu dosavadní strategie, Ariane 6 totiž podle jeho slov splňuje všechny technické specifikace pro vynesení MTG-S1 na vzdálenou geostacionární dráhu.

A skutečně, EUMETSAT v roce 2015 uzavřel kontrakt s Arianespace, podle kterého měla družici MTG-S1 vynést právě raketa řady Ariane. Abychom ale byli féroví, nejnovější Šestka měla poprvé letět už v roce 2020 a za její prodlevy může jedině a pouze sám výrobce. Zatímco se Evropané čtyři roky vymlouvali nejprve na covid a poté na válku na Ukrajině, Elon Musk postavil prakticky celý Starship.

Další políčko pro Ariane 6

Ostré reakce si už všimla mnohá oborová média a situaci komentují jako nepříjemné faux pas a políčko pro Ariane 6. Meteorologická družice, která umožní třeba doposud nevídaný satelitní monitoring bouří nad kontinentem, je totiž přesně ono pomyslné evropské stříbro, které by měly i z prestižních důvodů vynášet zdejší nosiče.



Kdo a kde postavil jednotlivé části Ariane 6. Česko přispělo kovovými díly pro boostery – pomocné postranní rakety