Očkování nefunguje, vždyť na covid minulý týden zemřelo víc očkovaných. Jenže je to přesně naopak

Jako reakci na včerejší článek, který ukazuje efekt očkování na různé věkové skupiny, jsme dostali desítky odkazů na stránku OpenDataLab, kde je to prý úplně jinak.

„Však se podívejte! Minulý týden zemřelo víc očkovaných než neočkovaných. Chcete snad lepší důkaz, že vakcinace nefunguje a očkování jsou ve větším nebezpečí než my, kteří vakcínu odmítáme?“

Jenže funguje a nejsou… Zkusíme to vysvětlit.



I když je počet úmrtí očkovaných vyšší, bez vakcinace by jich zemřelo 5× víc. Vysvětlíme to

Z obrázku to bude jasnější

Představte si skupinu, ve které je sto lidí. Z nich je 85 očkovaných a zbylých 15 neočkovaných. V každé skupině zemřelo 5 lidí.

Mohlo by se zdát, že očkování vůbec nefunguje, když je počet úmrtí stejný. Při porovnávání ale nemůžeme zapomínat na různou velikost jednotlivých skupin – na to, že je očkovaných téměř šestkrát víc. Podívejte se na obrázek.

U očkovaných je mrtvých jen 6 % z celé skupiny, každý sedmnáctý. Oproti tomu u neočkovaných je to 33 %, každý třetí.

Přestože je počet úmrtí v obou skupinách stejný, v naší skupině neočkovaných je riziko téměř šestkrát vyšší (17 ÷ 3 = 5,7).

Očkované dělte šesti

Stejné je to i s tabulkou se skutečnými úmrtími. Poměr 85 : 15 jsme v příkladu nezvolili náhodou. Ve věkové skupině nad 75 let, kde je největší podíl úmrtí (to je vidět v posledním sloupci tabulky), je totiž naočkovaných právě 85 % lidí.

Jak si tedy poradit s informací, že v uplynulém týdnu zemřelo 37 plně očkovaných a 34 neočkovaných?

Na 85 očkovaných starších lidí připadá 15 neočkovaných, stejně jako v našem příkladu. Očkovaných je přibližně 6× víc (85 ÷ 15 = 5,7) a stejnou optikou je potřeba dívat se na jejich 37 úmrtí.

Pro srovnání s menší skupinou neočkovaných musíte 37 podělit zjištěným poměrem, tedy 37 ÷ 5,7 = 6,5. Tohle je počet úmrtí očkovaných, kdyby obě skupiny byly stejně velké.

Teď už stačí porovnávat: 34 neočkovaných ÷ 6,5 úmrtí očkovaných = 5,2× vyšší riziko úmrtí u neočkovaných. Přestože na covid bylo minulý týden více úmrtí u těch, kteří se nechali očkovat.

Zjednodušeně: Počet mrtvých očkovaných vydělte šesti a toto číslo srovnávejte s počtem úmrtí u neočkovaných.

Výpočet by byl přesnější, kdybychom znali počty úmrtí v jednotlivých věkových skupinách. Nemuseli bychom počítat s jednou úrovní proočkovanosti 85 %, ale pro každou z těchto skupin mohli provést výpočet zvlášť. Pro rychlý přehled ale i toto zjednodušené porovnání stačí.