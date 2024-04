Od července musí mít nová auta prodávaná v EU černé skříňky. Pomohou objasňovat příčiny nehod

Když dojde k havárii letadla, bývají jedním z nejdůležitějších vodítek při vyšetřování nehody letové zapisovače – takzvané černé skříňky. Ty zaznamenávají komunikaci pilotů v kokpitu i údaje o různých parametrech stroje – například nastavení tahu motorů, vysunutí klapek, letové výšce a další.

V případě nehod na pozemních komunikacích se vyšetřující policisté musejí spoléhat především na vlastní analýzu místa, kde se událost odehrála, případně na svědectví a záznamy palubních kamer. Přesné údaje o tom, co se s havarovaným vozem dělo před nehodou, však nemají.

To by mělo změnit nařízení, které určuje, že od července tohoto roku musí být všechny nově registrované automobily v Evropské unii standardně vybaveny zařízením Event Data Recorder (EDR). Tento požadavek se vztahuje na osobní automobily spadající do třídy M1, do kterých se kromě řidiče vejde maximálně osm cestujících.

Při nehodě uloží záznam

Kromě toho budou automobilovou obdobou černé skříňky vybavena i užitková vozidla zařazená do třídy N1, včetně pickupů a dodávek, jejichž hmotnost nepřesahuje 3 500 kilogramů. Černou skřínkou je již nyní vybavena například nová generace modelů Škoda Kodiaq nebo elektromobil Hyundai Ioniq 6.

Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že v některých případech je velmi těžké jednoznačně určit viníka nehody. Analýza dat uložených v systému EDR může vyšetřovatelům pomoci přesně pochopit, co se stalo. Zařízení bude průběžně zaznamenávat určité parametry a v případě nehody trvale uloží záznam za posledních pět sekund před havárií a 0,3 sekundy po ní.

Podle dokumentace poskytnuté Evropskou komisí EDR zaznamenává a ukládá následující údaje: rychlost, brzdění, polohu a náklon vozu na silnici a reakce integrovaných bezpečnostních systémů. Kromě toho EDR analyzuje, zda se spustil systém tísňového volání eCall, který je v EU povinný od dubna 2018.

Pomůže s vyšetřováním

EDR musí ukládat informace „s vysokou úrovní přesnosti a zajištěnou stálostí dat“. Kromě toho bude obsahovat také údaje týkající se značky, modelu vozidla a instalovaného vybavení. Jednotka EDR bude obvykle zabudována do řídicí jednotky airbagů a nebude možné ji vypnout. Aktivuje se automaticky při nafouknutí airbagů a aktivaci napínačů bezpečnostních pásů.

Informace zaznamenané systémem EDR budou shromažďovány anonymně, aby se nestaly předmětem manipulace, pokud by se dostaly do nesprávných rukou. Z tohoto důvodu se například neukládají poslední čtyři číslice identifikačního čísla vozidla (VIN). Nezaznamenávají se ani žádné další typy informací, které by mohly jakýmkoli způsobem odhalit totožnost majitele.

Údaje budou k dispozici pouze příslušným orgánům jako pomůcka při rekonstrukci nehody. Získání informací bude možné provést prostřednictvím standardizovaného rozhraní OBD, ale pokud by byl port při nehodě zničen, musí být přístupné i přímo z černé skříňky.