Od covidu k noroviru. Farmaceutická firma Moderna pracuje na mRNA vakcíně proti střevní chřipce

Americká farmaceutická firma Moderna zahájila rozsáhlou třetí fázi klinické studie vakcíny proti noroviru, který je nejčastějším původcem akutní virové gastroenteritidy (infekční onemocnění postihující žaludek a střeva). Do studie nazvané Nova 301 se zapojí 25 000 dobrovolníků z celého světa.

Norovirus každoročně způsobuje jen v USA asi 20 milionů případů onemocnění. Většina nakažených se potýká s nepříjemnými, ale zvládnutelnými příznaky jako jsou průjem, zvracení a symptomy podobné chřipce, které obvykle odezní do tří dnů. Přesto musí každý rok kvůli noroviru vyhledat lékařskou pomoc přes dva miliony Američanů a téměř 100 000 jich je hospitalizováno.

Očkovací látka proti noroviru

„Norovirus představuje významný problém pro veřejné zdraví, který každoročně postihuje miliony lidí na celém světě a v některých případech vede až k hospitalizaci,“ uvedl generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel. „Zahájením klíčové třetí fáze klinické studie jsme o krok blíže k poskytnutí nového nástroje pro prevenci infekce tímto vysoce nakažlivým virem.“

Vývoj účinné vakcíny proti noroviru byl poměrně komplikovaný. Virus se totiž nedařilo pěstovat v laboratoři ani na pokusných zvířatech, což komplikovalo jeho studium. Norovirus je také přirozeně odolný vůči našim obranným mechanismům. V populaci cirkuluje současně několik typů noroviru a prodělaná infekce jedním kmenem nemusí nutně chránit před ostatními.

Očkovací látka s označením mRNA-1403 využívá stejnou technologii mRNA jako vakcíny proti covidu-19. Vakcína učí tělo rozpoznávat částice podobné noroviru, které však neobsahují skutečný virus. Očkovací látka je trivalentní (tj. obsahuje tři složky) a je koncipována tak, aby vyvolala imunitu proti nejméně třem běžným typům noroviru. Výsledky z dřívějších fází testování byly slibné – vakcína vyvolala robustní imunitní odpověď u všech testovaných dávek.

Výsledky budou za dva roky

Studie se zaměří především na starší populaci - 20 000 z celkových 25 000 dobrovolníků bude starších 60 let. Právě u seniorů a osob s oslabeným imunitním systémem totiž norovirus nejčastěji způsobuje vážné onemocnění. Hlavní část studie má trvat dva roky a konečné výsledky lze očekávat v květnu 2027.

Norovirus se v poslední době vrací v plné síle. Po útlumu, ke kterému došlo během pandemie covidu-19, bylo ve druhé polovině roku 2024 hlášeno kolem 500 ohnisek nákazy, což představuje výrazný nárůst oproti předchozímu roku. Letošní zimní sezóna noroviru může být nejhorší za více než desetiletí.

Kromě Moderny pracují na vývoji vakcíny proti noroviru i další farmaceutické firmy. Například čínská Anhui Zhifei Longcom testuje na dětech od 6 týdnů do 13 let čtyřsložkovou vakcínu. Pokud se vakcíny ukážou jako účinné, mohly by výrazně snížit zátěž, kterou norovirus představuje pro zdravotnické systémy po celém světě.

Zdroje: Gizmodo, ClinicalTrials, CDC, Moderna.