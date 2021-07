Odborníci Airbusu: „Před zabijáckým asteroidem nás může zachránit obětování stávajících satelitů.“

Evropská kosmická agentura (ESA) před časem pověřila vědce pracující pro Airbus, aby se pokusili navrhnout nový plán obrany proti případným zabijáckým asteroidům. A nutno uznat, že výsledek je poměrně originální.

Tým totiž navrhuje, že v případě největší nouze můžeme obětovat satelity, které již ve vesmíru máme, nebo je právě v těchto dnech konstruujeme – prostě bychom je využili coby jakýsi orbitální štít, s jehož pomocí by bylo možné přilétající asteroid odklonit.

Řeč je pochopitelně hlavně o rozměrnějších kouscích (například těch určených pro poskytování telekomunikačních služeb či televizního vysílání).

Ve skladech jich máme dost...

„Tyto telekomunikační platformy, kromě toho, že jsou velké a těžké, jsou také stavěny s poměrně vysokou frekvencí,“ uvedl hlavní badatel Albert Falke pro server Space.com.

Úplně nejlepší by prý však bylo, kdyby satelity, na nichž teprve pracujeme, ještě před vypuštěním dostaly určitá vylepšení. Konkrétně by mohly být vybaveny raketovým a komunikačním modulem, který by je dokázal dopravit za geostacionární oběžnou dráhu.

Podle výzkumu by měl koordinovaný „protiúder“ pouhé desítky takových satelitů stačit ke změně dráhy asteroidu o šířce cca 300 metrů, což vůbec není špatné.