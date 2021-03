Odborníci zjišťují, zda by šlo sluneční světlo využívat k pohonu kosmických lodí

Odborníci z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) zjišťují, zda by bylo možné využívat sluneční světlo k pohonu kosmických lodí. A to nejen v rámci Sluneční soustavy, ale i mimo ní.

Podle týmu pracujícího na této technologii již dávno nejde o sci-fi. Dokazuje to i existence jakéhosi „solárního simulátoru“, což je upravený přepravní kontejner lemovaný tisíci elektroluminiscenčními diodami (LED).

„To ukazuje, že solární tepelný pohon není jen fantazie,“ konstatoval badatel Jason Benjoski v rozhovoru pro Wired.

Pomůže technologie 3D tisku?

Základní myšlenka je taková, že solární tepelný motor by nasával vodík ze Slunce, zahříval jej a následně vytlačoval z trysky.

Má to ovšem háček: zařízení, které by ho využívalo, by se muselo ke Slunci přiblížit na nebezpečně krátkou vzdálenost. Jen tak by totiž získalo dostatečnou rychlost, která je v tomto případě definována rozpětím cca 48 000 – 322 000 km/hod.

V současnosti známe pouze několik materiálů, které by dokázaly odolávat tak vysokým teplotám a přitom stále vést vodík. Benjoski nicméně doufá, že konstrukci dostatečně účinného tepelného štítu by mohl usnadnit 3D tisk kovů.