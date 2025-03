Odmrazování letadel je hotová věda. Vysvětlíme, jak chemie a fyzika pomáhají udržet stroj ve vzduchu

Pokud často cestujete letadlem, patrně jste zažili situaci, kdy jste na letišti čekali na odlet a z reproduktoru se ozvalo, že váš spoj bude mít zpoždění kvůli námraze na křídlech. „Odmrazování je nezbytné, protože sníh a led mohou snížit vztlak až o 30 %," vysvětluje profesor Andrew Sommers z Miami University.

Led a sníh zásadně mění způsob, jakým vzduch proudí okolo křídel. Narušují tzv. hladké proudění, zvyšují odpor a snižují schopnost křídla vytvářet vztlak. To ve výsledku rozhoduje o tom, jestli bude letadlo i nadále klouzat, anebo se promění v kámen.

Led se může během cesty také odlomit a poškodit klapky na křídlech a motor. Navíc zvyšuje pádovou rychlost – minimální rychlost potřebnou k tomu, aby se letadlo udrželo ve vzduchu. Proto se odmrazování stalo nepostradatelnou součástí letecké dopravy. Zejména v zimních měsících.

Stojí za tím chemie a fyzika

Na rozdíl od posypových solí, které mohou být korozivní, se pro odmrazování letadel používají speciální kapaliny. Jejím základem je vodný roztok glykolu – bezbarvé, nezapáchající organické kapaliny smíchané s různými přísadami. Glykoly jsou velmi dobré při snižování bodu mrazu vody, což ztěžuje zamrzání nebo setrvání ledu na površích. Nejčastěji se pro tyto účely používá propylenglykol a etylenglykol, které obvykle tvoří 30 až 70 % odmrazovací směsi.

Odmrazování letadla

Pro odmrazování se používají čtyři typy kapalin a dvoufázový postup. Nejprve se provádí odmrazování pomocí ohřáté kapaliny typu I nebo ohřátého roztoku (okolo 60 ℃) kapaliny typu I a vody. Tím odstraníme stávající led a sníh z křídel letounu.

Kapalina ale snadno stéká z povrchů, takže je její účinnost pouze krátkodobá. Zpravidla méně než 20 minut a při sněžení a teplotách pod -10 °C ani ne 5 minut. Typ I je z odmrazovacích kapalin nejméně viskózní a má často červenou nebo oranžovou barvu.

Druhý nástřik

Následně pozemní personál aplikuje protinámrazovou kapalinu typu II nebo IV. Tyto roztoky mají bránit budoucímu hromadění sněhu a ledu na křídlech letadel. Obsahují zahušťovadla, která zvyšují jejich viskozitu. Díky tomu zůstane kapalina na letadle déle a pomůže rozpouštět nově vznikající námrazu nebo led. Vrstva se při startu postupně odtrhává vlivem proudění vzduchu.

Kapaliny typu II jsou čiré nebo světle slámové barvy, zatímco kapaliny typu IV jsou obecně zelené. Nezmínili jsme kapalinu typu III, která se používá méně často. Aplikuje je spíše na menší stroje, které nelétají tak rychle.

A co námraza během letu?

Moderní dopravní letouny využívají systém „bleed air“, který odvádí horký vzduch z motorů na přední hranu křídel. Menší letadla často spoléhají na gumové prvky (pneumatic deicing boots), které se nafouknou a mechanicky led odtrhnou. Existují i speciální povlaky s nízkou přilnavostí, které pomáhají minimalizovat tvorbu ledu.

Odmrazování Airbusu A330-200 společnosti Aeroflot na mezinárodním letišti Šeremetěvo

Led na letadle není jen otázkou vztlaku. Může také narušovat funkci senzorů, zejména pitotových trubic, které měří rychlost letu. Pokud se čidla ucpou, piloti dostávají nesprávné údaje, což v minulosti vedlo k mnoha zvážným haváriím.

K nejvíce problémům souvisejícím s námrazou dochází při přistání a přiblížení. Pokud je na křídlech led, neměly by se aktivovat klapky. Změna proudění vzduchu v důsledku otevření klapek totiž může způsobit, že ocas s nánosem ledu ztratí vztlak. Zatímco letadlo při přiblížení zpomaluje, led na jeho povrchu může zvyšovat pádovou rychlost, a to o 10 až 20 uzlů.

Není to zbytečné? Ne, určitě není!

Kromě ledu na površích existuje také problém s námrazou v systému motorů. Existují dva druhy námrazy: námraza karburátoru, která ovlivňuje motory s karburátory, a zablokování přívodu vzduchu. Nehody způsobené námrazou v systému motoru tvoří celých 52 % všech nehod souvisejících s námrazou. Pokud nejsou provedena preventivní opatření, může námraza karburátoru způsobit i úplné selhání motoru.

Odmrazování letadla

Ačkoli je odmrazování nezbytné pro bezpečnost, má i svou odvrácenou stranu v podobě ekologické stopy. Glykoly vyžadují k rozkladu velké množství kyslíku, což může negativně ovlivnit kvalitu vody v okolí letišť. Etylenglykol je navíc toxický pro volně žijící živočichy. Proto se dnes stále častěji využívají systémy na zachytávání a recyklaci odmrazovacích kapalin, což pomáhá snižovat jejich dopad na životní prostředí.

Při pohledu na odmrazovací proces si možná řeknete, že je to jen další letištní formalita. Ve skutečnosti je to klíčový krok, který chrání nejen letoun, ale především jeho cestující. Příroda sice dokáže překvapit, ale díky kombinaci chemie, fyziky a chytrého inženýrství mají piloti i pozemní personál silné nástroje, jak s ledem bojovat a zajistit, že let zůstane bezpečný i v těch nejchladnějších dnech.