Omikron v Číně ukázal slabinu očkovací strategie. Ti nejzranitelnější nebyli naočkováni

Ačkoli koronavirus SARS-CoV-2, způsobující onemocnění covid-19, pochází dle většiny vědeckých zdrojů z Číny, dokázala tato země dosud držet epidemii na uzdě. Jedním z důvodů je plán „nulové tolerance“, v jehož rámci jsou důsledně trasovány a izolovány nové případy, dochází k uzavírání celých měst a důkladnému testování jejich obyvatel.

Zdálo se, že plán „COVID-zero“ funguje pozoruhodně dobře, dokud se neobjevila infekčnější varianta omikron. Zdánlivě nezvladatelný virus nyní v Číně doslova exploduje, denně láme nové rekordy a odhaluje tragickou chybu čínské politiky proti covidu: nejzranitelnější obyvatelé, tedy zejména starší lidé, patří k nejméně proočkovaným.

Malá proočkovanost rizikových skupin

Tato skutečnost se již projevila v Hongkongu, kde od ledna do března proběhla vlna nákaz omikronem. V jejím důsledku došlo k jednomu z nejvyšších počtů úmrtí na světě. Ve studii, kterou v pátek zveřejnilo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve spolupráci s čínským protějškem, byla provedena analýza tohoto nárůstu. Výsledky poukázaly na fatální chybu: zanedbání očkování starších osob.

Na konci prosince 2021 bylo alespoň jednou dávkou očkováno přibližně 67 % obyvatel Hongkongu, kteří měli nárok na očkování. Asi 64 % bylo naočkováno dvěma dávkami a jen 5 % se nechalo přeočkovat. S rostoucím věkem však čísla proočkovanosti klesala.

Ve skupině osob ve věku 60 a více let mělo jednu nebo více dávek pouze 52 %. U lidí ve věku 70 až 79 let obdrželo alespoň jednu dávku pouze 48 % a u osob starších 80 let dostalo alespoň jednu dávku pouhých 20 %.

96 % úmrtí byli lidé nad 60 let

6. ledna zjistily úřady v Hongkongu první případy onemocnění omikronem. Následovala epidemie, která vyvrcholila 4. března. Do 21. března bylo zaznamenáno celkem 1 049 959 případů a 5 906 úmrtí spojených s covidem-19. Denní úmrtnost byla v té době jedna z nejvyšších na světě.

Zásadní je toto číslo: z 5 906 úmrtí během omikronové vlny připadalo celých 96 % na osoby starší šedesáti let. Při celkovém porovnání úmrtnosti s lidmi mladšími 30 let byla pravděpodobnost úmrtí u lidí ve věku 60 a více let 253× vyšší a u lidí ve věku 80 a více let dokonce 946× větší.

Z osob starších 30 let, které zemřely, bylo 70 % (3 970 z 5 655) neočkovaných a dalších 18 % (1 023 z 5 655) obdrželo pouze jednu dávku vakcíny. Celkově byla u neočkovaných osob v této věkové kategorii 21× vyšší pravděpodobnost úmrtí než u těch, jež dostali alespoň dvě dávky vakcíny.

Omikron motivoval k očkování

Není jasné, proč se v Hongkongu či jinde v Číně nechalo očkovat tak relativně málo starších dospělých. Autoři analýzy upozornili, že průzkum provedený v Hongkongu v červnu 2021 ukázal, že 57 % lidí s očkováním váhalo nebo ho přímo odmítalo. „Strategie COVID-Zero, úspěšná až do objevení omikronové varianty, mohla vést k uklidnění, zejména u starších osob,“ spekulují autoři.

Poznamenali, že od počátku omikronové vlny se proočkovanost starších osob „podstatně zvýšila“. K 21. březnu se u osob ve věku 60 až 69 let zvedla ze 65 % na 81 %, u lidí ve věku 70 až 79 let ze 48 % na 69 % a u osob starších 80 let se zvýšila ze 20 % na 39 %. Přesto jsou tato čísla ve srovnání s USA a Evropou nízká (v Česku je ve všech skupinách nad 60 let proočkovanost výrazně nad 80 %). V pevninské Číně byla podle březnových údajů plně očkována jen asi polovina lidí starších 80 let.

Vzhledem k tomu, že v Šanghaji dochází k prudkému nárůstu nakažených, poskytuje analýza jasnou výzvu k akci. „Tato zpráva zdůrazňuje, že očkování snižuje úmrtnost na covid-19 u starší dospělé populace, a upozorňuje na důležitost sledování proočkovanosti podle věku, zjišťování rozdílů a řešení těchto nedostatků v proočkovanosti,“ píše se v prohlášení americké CDC.