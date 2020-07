Onemocnění COVID-19 může způsobovat velmi vážná poškození mozku, varují britští vědci

Experti z University College London (UCL) zveřejnili minulý týden výsledky své studie, ve které upozorňují, že onemocnění COVID-19 může způsobovat vážné neurologické komplikace. Jmenují například mrtvici, poškození nervů a potenciálně fatální zánět mozku.

Uvedené potíže přitom nemají souvislost s tím, zda pacienti vykazovali příznaky spojované s touto nemocí, jako jsou závažné respirační symptomy. „Měli bychom být ostražití a hledat tyto komplikace u lidí, kteří prodělali COVID-19,“ uvedl vedoucí výzkumu Michael Zandi v tiskové zprávě.

Nepěkné následky

Hned v úvodu je vhodné podotknout, že k potvrzení dlouhodobých neurologických následků bude nutné provést další studie. Ta stávající, publikovaná v odborném časopise Brain, byla krátkodobá (výzkum probíhal od dubna do května) a čítala relativně malý vzorek, sestávající ze 43 pacientů ve věku od 16 do 85 let.

U všech sledovaných pacientů byla prokázána nákaza novým koronavirem SARS-CoV 2 a dotyční vykazovali řadu mírných až těžkých příznaků. Odborníci našli deset případů „dočasné mozkové dysfunkce“ a deliria, 12 případů zánětu mozku, osm případů mrtvice a osm případů poškození nervů.

Většině pacientů, u kterých se projevil zánět mozku, byl diagnostikován vzácný a často smrtelný stav známý jako akutní diseminovaná encefalomyelitida (ADEM). Před pandemií zaznamenávali v Londýně asi jednoho pacienta s ADEM měsíčně, zatímco během výzkumu jejich počet stoupl na nejméně jednoho týdně.

Je COVID-19 ještě nebezpečnější?

Jedna pacientka například měla halucinace, během kterých viděla ve svém domě lvy a opice. Další uváděli necitlivost v končetinách nebo obličeji, dvojité vidění a dezorientaci. Jeden pacient ve vážném stavu byl částečně při vědomí a reagoval jen na bolestivé podněty.

Vědci se snaží zjistit, jak souvisejí uvedené neurologické komplikace s onemocněním COVID-19. V odebrané mozkové tekutině virus nalezen nebyl, což by mohlo znamenat, že SARS-CoV 2 nenapadá mozek přímo. Jedna z teorií je, že komplikace jsou nepřímo vyvolány imunitní odpovědí organismu pacienta – nikoli samotným virem.

Tato zjištění jsou důležitá pro další léčbu. U pacientů, kteří nevykazují závažné respirační příznaky, jako jsou potíže s dýcháním, může být totiž obtížné identifikovat tyto mozkové komplikace včas, aby se předešlo nebo minimalizovalo poškození.

„Vzhledem k tomu, že onemocnění existuje jen několik měsíců, ještě nemůžeme vědět, jaké dlouhodobé škody může COVID-19 způsobit,“ tvrdí ve zprávě Ross Paterson. „Lékaři si musí být vědomi možných neurologických dopadů, protože včasná diagnóza může zlepšit výsledky pacienta.“