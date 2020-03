OneWeb je kvůli koronaviru v problémech. Po vypuštění 74 družic požádal o ochranu před věřiteli

OneWeb je jednou ze satelitních konstelací, které chtějí provozovat globální internetovou síť. Prvních šest testovacích družice vynesla raketa Sojuz na konci února 2019. Další dva starty proběhly v únoru a březnu letošního roku. Při každém se na oběžnou dráhu vydalo 34 satelitů. Další várka ale v nejbližší době nepřibude. Firma požádala v New Yorku o ochranu před věřiteli.

Firma se dostala do problémů poté, co Softbank, který je největším investorem, zamítl žádost o další financování. CEO firmy Adrian Steckel uvedl, že příčinou je ekonomická krize vyvolaná dopady koronaviru. Společnost potvrdila, že od začátku letošního roku hledá nové investory, ale jednání zatím nebyla úspěšná.

OneWeb postupuje podle kapitoly 11 amerického zákona o úpadku, který firmě umožňuje se vymanit z bankrotu, i když obvykle s jinou vlastnickou strukturou. OneWeb bude muset propouštět a provést restrukturalizaci.

Podle SpaceNews už bylo do OneWeb investováno na 3,4 miliardy dolarů, z toho Softbank investovala 2 miliardy dolarů. Vybudování satelitní sítě s 650 družicemi bude podle odhadů vyžadovat asi 7,5 miliardy dolarů.

Gyroskopy pro družice má vyrábět olomoucká firma Sterch-International.

Bezpečnostní riziko

Není to poprvé, co se provozovatel nějaké satelitní konstelace dostal do finančních problémů (před více než 10 lety například Iridium).

Budoucí hypotetický bankrot satelitní sítě může představovat bezpečnostní riziko. Už dnes musí družice provádět úhybné manévry. Satelitní konstelace typu Starlink mají provoz nad našimi hlavami výrazně navýšit.