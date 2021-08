Opel Rocks-e je malá elektrická krabička na kolech. Němci ji mohou řídit už od 15 let

Opel Rocks-e je miniaturní dvoumístný elektromobil pro mladé do města. Pro mladé, protože maximální rychlost 45 km/h strpí jen omladina (v Německu lze Rocks-e řídit už od 15 let). Do města, protože maximální dojezd je pouze 75 km (WLTP).

Jinak jde o převlečený v únoru představený Citroën Ami, stačilo vyměnit několik plastových dílů – dveře, nárazníky a několik drobnějších detailů. Parametry tedy zůstávají stejné: váha pouhých 471 kg, délka pouze 2,41 metru, přesto má nabídnout dostatek místa i pro cestující s výškou přes 1,9 metru. Baterie o kapacitě 5,5 kWh se z normální domácí zásuvky nabije za 3,5 hodiny.

Opel Rocks-e a Citroën Ami cílí na casharing, který je ve velkých městech stále populárnější. Právě na domácím německém trhu Opel nejprve spustí objednávky, další evropské trhy mají následovat. O příchodu do Česka zatím chybí informace.