OpenRailwayMap je světová mapa železnic. Ukáže, kudy vedou koleje počínaje rychlovlakem a konče šalinou v Brně

Komunitní Openstreetmapa svým názvem tak trošku klame, v první řadě je to totiž geografická databáze. Obecná mapa, jak ji známe, je pouze jednou z jejích aplikací. Byť pochopitelně zdaleka tou nejviditelnější.
Díky tomu nad OSM vznikla celá plejáda specializovaných webů. Třeba Open Infrastructure Map, který zobrazí, kudy vedou nejrůznější produktovody a energetické sítě, anebo OpenRailwayMap.
Světová mapa kolejí všeho druhu
Jak už název napovídá, tentokrát se nad obecnou mapou zobrazí síť světových železnic (ale i metra a tramvají). Aplikace má vlastní dokumentaci v katalogu odvozených děl na stránkách OSM a je plně lokalizovaná do češtiny.
Koleje v Praze
Zatímco v malém měřítku (nejmenší přiblížení) zobrazí klíčové tratě napříč kontinenty, v tom velkém s přiblíženým až na úroveň městských plánů podzemní dráhy, tramvaje a v Brně i šaliny.
Pohled na elektrifikaci, rychlost i rozchod
K dispozici je i několik stylů. Vedle samotné infrastruktury se tak můžete přepnout i na pohled rychlostí jednotlivých tratí, elektrifikace, anebo rozchodu kolejí. Mapa různé hodnoty vyjádří odlišnou barvou.
Žluté až rudé odstíny představují rychlosti nad 200 km/h
Aplikace používá poctivý mapový jazyk, takže všechny typy komunikací jsou pečlivě rozlišené a po ruce je podrobná legenda v bočním panelu, která se také mění podle měřítka.
Elektrifikace tratí v Evropě
Ostatně, práce je tu vidět i proto, že má za sebou OpenRailwayMap už dvanáct let komunitního vývoje. V roce 2024 ji doplnila ještě upravená verze OpenRailwayMap.app s vektorovými dlaždicemi, která by mohla být vhodnější pro mobily.