Opilá žena omdlela za volantem Tesly, samořízený vůz pak na udání manžela zastavila policie

V podstatě od prvních okamžiků, kdy po silnicích začala jezdit autonomní vozidla, se vedou nekonečné debaty o tom, zda systémy samočinného řízení zachraňují životy, nebo je naopak ohrožují. Například loni v srpnu zachránil Autopilot Tesly život opilému řidiči v Norsku. Muž upadl kvůli své indispozici do bezvědomí, nicméně chytré systémy dokázaly vozidlo zastavit.

Americká televizní stanice ABC 7 přinesla informaci o dalším zajímavém případu, který se odehrál ve čtvrtek 16. září po 23. hodině v kalifornském městě Glendale. Autopilot Tesly zde zachránil život ženě, která je obviněná z řízení pod vlivem alkoholu, jež za volantem ztratila vědomí.

Opilá řidička v bezvědomí

Popis události zní tak trochu kuriózně: za podnapilou řidičkou Tesly totiž jel ve svém Volkswagenu její manžel. Když si všiml, že žena ztratila vědomí, rozhodl se zavolat policii. Kalifornské dálniční hlídce se pak podařilo zastavit Teslu (která jela nízkou rychlostí) na nájezdu mezi dálnicemi 134 a I-5.

Policisté využili toho, že Tesla v režimu Autopilota dokáže reagovat na dění před sebou. Vozidlo tedy předjeli a následně snižovali rychlost až do úplného zastavení. Autonomní systémy správně zareagovaly na policejní vůz a Teslu zastavily.

Televizní stanice ABC 7 později získala video z vrtulníku a záznam komunikace z policejních vysílaček. Mimo jiné je v něm slyšet dispečerku, jak říká: „Oznamovatel hlásí, že jeho manželka je v bezvědomí v Tesle. Vozidlo jede v samořídícím režimu.“

Za alkohol do vězení

Jakmile Tesla zastavila, policisté z dálniční hlídky probudili řidičku, identifikovanou jako 31letou Karlu Villanuevu, provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu a zatkli ji za řízení pod vlivem. Následně byla umístěna do věznice Metropolitan Detention Center.

V tomto případě se jednalo jednoznačně o situaci, kdy systémy autonomního řízení zachránily někomu život. Kdyby žena omdlela v jakémkoli jiném autě, byla by výsledkem velmi pravděpodobně havárie, ke které by došlo ještě předtím, než by policie mohla zasáhnout a cokoli podniknout.