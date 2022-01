Organické látky slavného meteoritu z Marsu nevznikly biologicky. Žádné bakterie, žádný mimozenský život

V roce 1984 byl v oblasti Alan Hills v Antartidě objeven legendární téměř dvoukilový meteorit, který dostal označení ALH84001. Časem se ukázalo, že nejspíš pochází z Marsu.

V roce 1996 v něm byly nalezeny mikroskopické struktury, které byly považovány za mikrofosilie marťanských bakterií. Objev si ihned získal pozornost médií celého světa a promluvil o něm i americký prezident Bill Clinton.

Příběh meteoritu ALH84001, který dopadl na Zemi asi před 17 miliony let, sice významně přispěl k rozvoji astrobiologie, ale od samotného počátku byl považován za kontroverzní. Spolu s údajnými mikrofosiliemi v něm byly nalezeny i organické látky, které měly být produktem živých organismů. Nedávný výzkum ale vyloučil, že by tyto látky mohly mít biologický původ.

Andrew Steele z amerického institutu Carnegie Institution for Science a jeho kolegové prozkoumali mineralogii meteoritu ALH84001 v nanoměřítku. Dospěli k závěru, že nalezené organické látky vznikly díky působení hydrotermální vody na čedičovou horninu.

I když je tím sestřelen „důkaz“ o dávném životě na Rudé planetě, neznamená to, že by byl meteorit ALH84001 k ničemu. Naopak, nabízí nám unikátní okno do geochemické aktivity, která probíhala na sousední planetě nedlouho po jejím vzniku, asi před 4 miliardami let, kdy zřejmě vznikla hornina, tvořící meteorit ALH84001.

Dva mechanismy

Jak říká Steele, výzkum geochemických procesů na jiných planetách přináší zajímavé skutečnosti, které se týkají případné obyvatelnosti Marsu i rané fáze vývoje samotné Země. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že se na vzniku organických molekul meteoritu ALH84001 podílely dva mechanismy.

Prvním z nich byla takzvaná serpentinizace. K té dochází, pokud víme, když se voda protékající horninami dostane do kontaktu s vyvřelinou, která je bohatá na železo nebo hořčík. Serpentinizace změní chemické složení takové horniny a vede k uvolňování vodíku.

Druhým ze zmíněných mechanismů byl vznik karbonátových minerálů. K němu je zapotřebí, aby horninami protékala mírně kyselá voda, bohatá na oxid uhličitý, a reagovala s nimi. Oba zmíněné procesy byly na Marsu detekovány již dříve. Teď je to ale poprvé, kdy byl v hornině marťanského původu nalezen vliv obou těchto procesů zároveň.

Astrobiologové to ale nevzdávají a domnívají se, že podobné nebiologické reakce mohly vytvořit zásobu organických látek, díky nimž by se tehdy eventuálně mohl na Marsu vyvinout nějaký život. Rudá planeta nás stále fascinuje a její výzkum pokračuje. Další na řadě jsou vzorky z Marsu, pokud se nám je podaří dopravit na Zemi.