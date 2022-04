Otisk prstu v rudé planetě. Sonda MRO pořídila snímek malého marsovského kráteru s obrovským významem

George Biddell Airy (1801-1892)

Byl anglický matematik a v pořadí sedmý královský astronom. Dne 4. ledna 1851 poprvé pozoroval dalekohledem Transit Circle (česky obvykle jako Airyho pasážník) na Greenwichské observatoři. Původně chtěl pozorovat o tři dny dříve, což by se cimrmanovsky dobře pamatovalo, ale tradiční anglické počasí bylo proti.

Dalekohled sloužil k určení okamžiku, kdy hvězda prochází nad místním poledníkem. Podobná vizuální pozorování byla základem navigace a to v podstatě až do příchodu kosmonautiky – dalekohled ukončil provoz v roce 1954. Transit Circle se do historie ale více zapsal jako bod, který definuje zemský nultý poledník.