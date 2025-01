Oživíme mamuta a blbouna, slibuje Colossal Biosciences. Společnost už vybrala skoro půl miliardy dolarů

Co kdybychom dokázali oživit dávno vyhynulé druhy? Přesně to si dala za cíl americká biotechnologická společnost Colossal Biosciences Inc., která na tzv. „de-extinkci“ vybrala už skoro půl miliardy dolarů. Pokud by se jí to povedlo, byl by to naprosto mimořádný počin srovnatelný snad jen s přistáním amerických astronautů programu Apollo na Měsíci.

V hledáčku Colossal Biosciences je především mamut srstnatý (Mammuthus primigenius), dronte mauricijský (Raphus cucullatus), vakovlk tasmánský (Thylacinus cynocephalus), a také nosorožec Cottonův (Ceratotherium cottoni). Mamut vymřel před pár tisíci let, dronte čili blboun před pár sty lety, vakovlk před necelým stoletím a nosorožec Cottonův, dříve považovaný za poddruh nosorožce tuponosého, sice ještě nevyhynul, ale zbývá mu k tomu už jen krůček.

Společnost, za kterou stojí i významní genetici jako George Church z Harvardu, zakladatel syntetické biologie, na vzkříšení vymřelých druhů vybrala 435 milionů dolarů a zhruba už také ví, jak na to. Má totiž k dispozici genomy dotyčných druhů, protože tento svět opustily relativně nedávno. S chybějícími informacemi pak pomohou jejich blízce příbuzné druhy, jejichž buňky mohou v Colossal Bioscences také použít.

Jak se oživuje mamut a blboun

Vzkříšení vyhynulého druhu je v podstatě jednoduché. Prostudujete genomy kříseného druhu a jeho žijícího příbuzného. Vezmete kožní buňky žijícího druhu a přeprogramujete je na kmenové buňky. Použijete pokročilé genetické nástroje jako je editor CRISPR a s jejich pomocí přepíšete genom kmenových buněk tak, aby odpovídal křísenému druhu. U blízce příbuzných druhů je to mnohem méně práce, než by se zdálo.

Nakonec z přepsané kmenové buňky vytvoříte embryo a pomocí umělé dělohy z něj necháte vyrůst mládě. V podstatě je to jen otázkou peněz a času. Nové kolo financování přitom přineslo 200 milionů dolarů, což ukazuje, že se vše ubírá správným směrem.



Dronte mauricijský, tedy blboun nejapný, na malbě J. Hoefnagela (1573-1632)

Tým mamuta zpracoval přes 60 genomů mamuta srstnatého q více než 30 genomů všech zástupců dnes žijících slonů. Také vytvořil přes 10 buněčných linií kmenových buněk dnešních slonů a uspěl v řadě dílčích projektů.

Tým vakovlka už dokázal něco, co vědci dlouho považovali za nemožné. Sestavil prakticky kompletní genom vakovlka, čímž učinil nejvýznamnější krok k jeho vzkříšení. Zároveň prozkoumal genomy dnešních vačnatců čeledi kunovcovitých (Dasyuridae), kteří jsou vakovlkům nejbližší.

Tým blbouna momentálně zpracovává genomy ikonického vyhynulého ptáka, jeho nejbližšího žijícího příbuzného holuba nikobarského (Caloenas nicobarica) a dalších blízkých druhů ptáků. Rovněž pracuje na metodách pro editaci buněk a reprodukci u ptáků, které jsou v řadě případů odlišné od savců.

Pokroky Colossal Biosciences se týkají nejen projektů vzkříšení vyhynulých druhů, ale také přispívají k úsilí o záchranu druhů, které sice ještě žijí, ale vypadá to s nimi bledě. Za pár let by mělo být jasné, nakolik jsou aktivity Colossal Biosciences úspěšné.

Zdroj: VentureBeat