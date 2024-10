Ozvěny budoucnosti: Kolem mrtvé hvězdy obíhá planeta podobná Zemi

Není tajemstvím, že naše Slunce nebude zářit věčně. Pokud se do věci nevloží hvězdné inženýrství, tak naše hvězda se zhruba za 6 miliard let nafoukne do podoby červeného obra, který se po nějaké době rozplyne a zůstane po něm zvolna vychládající bílý trpaslík. Odborníci si lámou hlavu otázkou, jestli to planeta Země přežije anebo nikoliv, i když tam už nikdo z nás pochopitelně nebude.

Optimistickou odpověď nabízí pozoruhodný objev, k němuž dospěli američtí astronomové University of California, Berkeley, kteří pozorovali 10metrovým dalekohledem Keckovy observatoře na Havaji událost s gravitační mikročočkou KMT-2020-BLG-0414.

V podobných případech jde vždy o vzácnou souhru okolností, kdy seřazení hmotných objektů do zákrytu z našeho pohledu způsobí ohnutí světelných paprsků a tím zvětšení obrazu objektů, které jsou v pozadí. Tentokrát se ale astronomů podařilo zachytit doopravdy velice výjimečnou situaci. Kupodivu nebyl zajímavější čočkovaný objekt, což je hvězda vzdálená asi 25 tisíc světelných let a nachází se tedy v Mléčné dráze.

Země by mohla přečkat nafouknutí Slunce

Astronomy mnohem více zaujal čočkující objekt, tedy ten, který vyvolává efekt gravitační čočky. Ukázalo se totiž, že nejde o jediný objekt, ale o celý planetární systém, který má navíc poměrně mimořádné parametry.

Vědci z proměnlivosti této mikrogravitační čočky v průběhu asi dvou měsíců odvodili, že tento systém, vzdálený od nás asi 4 tisíce světelných let, tvoří hvězda o hmotnosti poloviny Slunce, planeta o hmotnosti asi 1,9 Země, a pak objekt o hmotnosti 17 Jupiterů, zřejmě hnědý trpaslík.

Následná pozorování a analýzy ukázaly, že hvězda je vlastně bílý trpaslík, tedy mrtvá hvězda, pozůstatek po červeném obru. Planeta podobná Zemi zřejmě původně obíhala hvězdu ve vzdálenosti velmi podobné, jako obíhá Země Slunce (1 AU). Během fáze červeného obra a jeho zániku došlo k oddálení planety, asi do vzdálenosti 2 AU, za oběžnou dráhu Marsu ve Sluneční soustavě.

Zdá se, že by osud naší Země mohl být za 6 miliard let podobný. Země by mohla přečkat nafouknutí Slunce a poté skončit ve dvojnásobné vzdálenosti od bílého trpaslíka, v něhož se Slunce promění.