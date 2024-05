Pacient s čipem Neuralink v mozku měl problém. Vyústil ve ztrátu dat, ale povedlo se ho opravit

Startup Neuralink Elona Muska koncem ledna tohoto roku úspěšně implantoval Nolandu Arbaughovi do mozku čip. 29letý muž v roce 2016 při nehodě během potápění ochrnul od ramen dolů, takže nemůže hýbat končetinami. První zprávy hovořily o tom, že operace proběhla úspěšně a pacient se dobře zotavuje.

V březnu vystavil Neuralink na sociální síť X (dříve Twitter) video, na kterém Arbaugh ovládá pomocí myšlenek kurzor myši na obrazovce notebooku a pohybuje šachovými figurami ve hře. „Vidíte ten kurzor na obrazovce? To všechno dělám já... to všechno dělá můj mozek,“ pronesl nadšeně z invalidního vozíku.

100 dní po operaci

Dalších novinek jsme se dočkali až ve středu 8. května – tedy přesně 100 dní od chvíle, kdy byl prvnímu dobrovolníkovi implantován čip. Neuralink při této příležitosti publikoval na svých stránkách dosavadní výsledky studie. Konstatuje v ní, že záměr se zdařil – Noland Arbaugh může díky čipu pouze pomocí myšlenek ovládat počítač, prohlížet internet a hrát hry.

Studie prý probíhala velmi dobře a první účastník byl schopen se vrátit domů již druhý den po operaci. Navíc dosáhl nového světového rekordu v ovládání kurzoru. Práce nyní pokračuje s cílem dosáhnout stejné úrovně ovládání kurzoru jako u zdravých jedinců a rozšířit funkčnost zařízení.

Jenže ve zprávě není řečeno úplně vše, co se kolem prvního mozkového implantátu odehrávalo. Zcela v ní chybí informace o problému, kvůli kterému Neuralink dokonce v jednu chvíli uvažoval o odstranění čipu. Informace se dostaly na světlo až poté, co se po nich začali pídit redaktoři deníku The Wall Street Journal.

Vytažení vláken a ztráta dat

Magazín Gizmodo informuje o tom, že po úspěšné demonstraci schopností došlo nějakým způsobem k malému povytažení některých vláken, kterými je čip připojen k mozku. Tato vlákna jsou tenčí než vlas a jejich úkolem je přenášet signály. Uvolnění následně způsobilo ztrátu některých dat. Neuralink to vyřešil tak, že upravil algoritmus záznamu, aby byl citlivější, a provedl několik dalších vylepšení.

„V týdnech po operaci se řada vláken z mozku odpojila, což vedlo ke snížení počtu funkčních elektrod,“ uvedl Neuralink. „V reakci na tuto změnu jsme upravili algoritmus záznamu tak, aby byl citlivější na signály nervových buněk, vylepšili jsme techniky převodu těchto signálů na pohyby kurzoru a zlepšili jsme uživatelské rozhraní. Tato zdokonalení vedla k rychlému a trvalému zlepšení, které překonalo původní výkon.“

Neuralink na tomto problému dále pracuje, aby se u příštích implantátů nevyskytoval. Domnívá se, že vlákna se vytáhla v důsledku pneumocefalu, což je stav, kdy po operaci v Arbaughově lebce zůstal vzduch. V budoucnosti chce Arbaughovy schopnosti ještě rozšířit. Mezi plánované cíle patří schopnost psát na klávesnici a také ovládat myšlenkami robotické paže, invalidní vozíky a další techniku.