Paleogenetici zrekonstruovali ze 107 let starých plic virus, který způsobil pandemii španělské chřipky

Paleogenetikům se podařil skutečně husarský kousek. Po více než sto letech zrekonstruovali téměř kompletní (98,8 %) genetickou informaci viru, který v letech 1918 až 1920 způsobil pandemii španělské chřipky. Podařilo se jim to z plicní tkáně osmnáctiletého muže, který na tuto nemoc zemřel v červenci 1918 v Curychu. Vzorek byl po celou dobu uchováván ve formalínu v univerzitní lékařské sbírce.
Vědci až donedávna považovali takto konzervované vzorky za nepoužitelné pro genetickou analýzu. RNA, nositelka genetické informace u chřipkových virů, je totiž výrazně křehčí než DNA a rychle se rozpadá. Formalín sice tkáň zakonzervuje, ale zároveň chemicky poškodí její RNA.
Fotografie sbírkového exempláře, ze kterého byl odebrán vzorek
Mezinárodní tým zastřešený Univerzitou v Basileji proto vyvinul zcela novou technologii, která dokáže poskládat celý genom i z velmi krátkých a poškozených fragmentů. Nová metoda využívá ligátorem založený protokol, který dokáže získat i silně fragmentované RNA a uchovat informaci o orientaci vláken.
Proč byla španělská chřipka tak vražedná
Vědci dlouho nevěděli, proč přesně byla španělská chřipka tak vražedná. Podrobné studium genomu jejího viru ukázalo především to, že už na počátku pandemie měl tři klíčové mutace, které mu umožnily obejít důležité složky lidské imunity a lépe se navázat na lidské buňky.
Vojáci nemocní španělskou chřipkou na nemocničním oddělení v Camp Funston ve Fort Riley v Kansasu
Jedna z nich změnila tvar povrchového proteinu označovaného jako hemaglutinin, což je v podstatě klíč, kterým si virus „odemyká“ lidské buňky, a učinila ho tak podstatně nakažlivějším. Zbylé dvě mutace mu pomáhaly oklamat důležitou součást imunity, protein MxA, jenž jinak chrání člověka hlavně před ptačími chřipkami.
Právě v tom tkví hlavní překvapení. Odborníci se dosud domnívali, že se tyto nebezpečné adaptace objevily až během druhé, nesrovnatelně smrtonosnější vlny pandemie na podzim roku 1918. Jejich přítomnost už v létě dokazuje, že patogen byl přizpůsobený na člověka výrazně dřív a vysvětluje to jeho bleskovou evoluci a rychlé šíření po Evropě.
Viru stačily k zamoření planety čtyři měsíce
Průběh pandemie ve Švýcarsku přesně odráží obecné dění, kdy první vlna v létě 1918 byla výrazně slabší než následná podzimní, která smetla celé regiony. V Curychu se navíc zavedla povinná hlášení až od 25. července, takže v datech lze pozorovat i zpožděné reakce úřadů.
Viriony chřipkového viru A, subtypu H1N1
Virus se šířil dechberoucí rychlostí, kdy během čtyř měsíců obletěl zeměkouli. Nemoc navíc měla neobvyklý průběh: kromě dětí a seniorů umírali ve velkém i mladí dospělí mezi 20 a 40 lety, jejichž silný imunitní systém reagoval na nákazu přehnanou, sebedestruktivní reakcí, tzv. cytokinovou bouří.
Virus španělské chřipky se v některých segmentech vyvíjel mnohem pestřeji než například virus pandemie chřipkový virus A subtypu H1N1 v roce 2009. Právě vysoká proměnlivost některých genů může stát za jeho až nečekanou smrtonosností i schopností vyhýbat se imunitě. Vědci dodávají, že k úplnému rozpletení těchto vztahů chybí víc podobně kvalitních genomů z archivních vzorků.
A čemu to prospěje?
Studium viru z roku 1918 je důležité, protože pandemie španělské chřipky si podle odhadů vyžádala 20 až 100 milionů životů (mimochodem se jedná o jeden z nejširších rozptylů v dějinách způsobený nespolehlivostí dobových statistik), což je více, než kolik lidí padlo v první světové válce.
Tento objev tak není jen fascinujícím pohledem do minulosti. Detailní pochopení toho, jak se virus v průběhu pandemie měnil a adaptoval na lidského hostitele, pomáhá odborníkům s vytvářením přesnějších modelů pro předpovídání průběhu budoucích epidemií.
Výsledky také ukazují, že lékařské a zoologické sbírky po celém světě skrývají doslova poklady, které mohou lidstvu v budoucnu zachránit život. Metoda rekonstrukce staletých vzorků může do budoucna zásadně změnit studium nejen virových, ale i bakteriálních pandemií.