Pan-koronavirová vakcína zabírá nejen proti novým variantám SARS-CoV-2, ale i proti dalším koronavirům

Viry tvoří pro vakcíny „pohyblivý cíl“. Mutují a mění se, takže imunita navozená proti starším variantám viru nemusí proti novým variantám stačit. Názornou ukázkou je potřeba každoročního očkování proti chřipce.

Koronavirus SARS-CoV-2 mutuje ve srovnání s chřipkovými viry jen polovičním tempem. Nové varianty tohoto koronaviru se zatím nevymkly účinku stávajících vakcín, ale ochrana očkovaných lidí je proti nim přeci jen o něco slabší. Zatím stačí zabránit vážnému průběhu onemocnění, ale nechrání tak úplně před samotnou nákazou.

Tým vedený Bartonem Hayesem z Duke Human Vaccine Institute vyvinul vakcínu s neuvěřitelně širokým záběrem. Světu ji představil ve studii publikované ve vědeckém časopise Nature. Vědci se nechali inspirovat nálezem protilátek u pacienta, který v roce 2003 prodělal onemocnění SARS.

Protilátky neutralizovaly nejen původce SARS virus SARS-CoV-1, ale i některé další koronaviry. Tento člověk byl živým důkazem, že si naše imunita dokáže vytvořit protilátky s podstatně širším účinkem, než k jakému ji nabudí současné vakcíny nebo infekce virem SARS-CoV-2.

Královna vakcín proti COVID-19?

Tým vedený Bartonem Hayesem se pustil do studia viru SARS-CoV-2 a jeho S-proteinu, přes který se koronavirus váže na lidské buňky. Vědci odhalili místo společné nejen stávajícím variantám SARS-CoV-2 včetně britské, jihoafrické či brazilské, ale také koronavirům žijícím zatím jen na zvířatech.

Hayes a spol. vyrobili nanočástice, do kterých zabudovali právě tuto „univerzální“ část S-proteinu koronaviru SARS-CoV-2. Vakcínu pak namíchali z těchto nanočástic a molekul adjuvans aktivujících imunitní systém. Tak si zajistili, že imunitní systém nanočástice s fragmenty S- proteinu „nepřehlédne“ a bude na ně reagovat.

V pokusech na makacích se ukázala vakcína jako stoprocentně úspěšná proti SARS-CoV-2 včetně britské, jihoafrické a brazilské varianty. Navozovala proti nim několikanásobně vyšší tvorbu protilátek než stávající vakcíny. Tato tzv. pan-koronavirová vakcína několikanásobně překonala i tvorbu protilátek po prodělaném onemocnění COVID-19. Podobně zabírá i proti SARS-CoV-1 a testovaným koronavirům vyskytujícím se u zvířat.

„Za posledních dvacet let jsme zažili tři pandemie koronaviru. Potřebujeme proto nové vakcíny, které jsou s to eliminovat tyto původce chorob, a to dříve, než vypukne nová pandemie. Tahle vakcína vytvoří základ pro prevenci, potlačení nebo i vymýcení budoucích pandemií,“ říká Hayes.

Není třeba dodávat, že pan-koronavirová vakcína může znamenat výrazný posun i v zápase se stávající koronavirovou pandemií.

