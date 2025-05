Papua Nová Guinea hlásí novou epidemii obrny. Svět se musí znovu ptát, jak daleko jsme od vymýcení

Dětská obrna – poliomyelitida – je virové onemocnění, které se šíří především kontaminovanou vodou nebo potravinami. Méně často pak kapénkovou cestou nebo přenosem přes kontaminované ruce. Nejčastěji postihuje děti do pěti let, přičemž až 95 % případů probíhá bez příznaků. U malého procenta pacientů může nemoc způsobit ochrnutí svalů, někdy i trvalé, a v krajních případech vést až ke smrti, pokud jsou zasaženy dýchací svaly.

V polovině května vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii dětské obrny v Papui-Nové Guineji. Virus byl nejprve zachycen v odpadních vodách druhého největšího města Lae a později i v hlavním městě Port Moresby. Následně byl potvrzen u dvou zdravých očkovaných dětí, které nevykazovaly žádné příznaky.

Vakcína sice chrání proti paralýze, ale nikoli plně proti infekci a vylučování viru. Genetické testy prokázaly, že jde o tzv. cirkulující vakcinační derivát polioviru typu 2 (cVDPV2). Tento virus je geneticky podobný viru cirkulujícímu od roku 2022 v Indonésii. Papua-Nová Guinea byla v roce 2000 prohlášena za zemi bez dětské obrny, ale už v roce 2018 zde došlo k menší epidemii (26 případů, jedno úmrtí), která byla zvládnuta očkovací kampaní.

Problém extrémně nízké proočkovanosti

Hlavní příčinou současné epidemie je extrémně nízká proočkovanost, která v některých okresech klesá až na 8 % a celostátně se pohybuje jen kolem 50 %. Pro kolektivní imunitu je přitom potřeba alespoň 95 % proočkovaných. V hustě obydlených městech jako Lae a Port Moresby tedy virus koluje a naráží na nedostatečně chráněnou populaci.

Nízká proočkovanost je důsledkem dlouhodobě slabého zdravotnického systému, špatné dostupnosti zdravotní péče v odlehlých oblastech, nedostatku zdravotnického personálu, ale i dezinformací a nízké zdravotní gramotnosti. Pandemie covidu-19 navíc ještě více zatížila už tak křehký systém a vedla k dalšímu poklesu očkování.

Bude se očkovat 3,5 milionů dětí

Cirkulující vakcinační deriváty polioviru vznikají v prostředí, kde se používá živá oslabená perorální vakcína. Virus z vakcíny může v těle mutovat a znovu získat schopnost způsobovat ochrnutí. Proto je v současnosti preferováno očkování inaktivovanou vakcínou, která tento problém eliminuje. Novější vakcína nOPV2 je navíc geneticky stabilnější a méně náchylná k mutacím.

Vláda Papui-Nové Guineji spolu s WHO, UNICEF a dalšími partnery spustila masivní očkovací kampaň zaměřenou na děti do 10 let, což představuje přibližně 3,5 milionů osob. Součástí opatření je i sledování odpadních vod, aktivní vyhledávání případů ochrnutí a intenzivní komunikace s veřejností, včetně boje proti dezinformacím.

Riziko rozšíření dětské obrny do sousedních zemí je díky vysoké proočkovanosti, dobré hygieně a robustnímu systému veřejného zdraví nízké. Přesto je situace v Papui-Nové Guineji varováním, že dokud nebude dětská obrna zcela vymýcena, zůstává globálním rizikem, které si nemůžeme dovolit podcenit.