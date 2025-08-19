Pavegen je speciální dlažba, která generuje elektřinu. Prostě se při chůzi propadnete a vyrobíte 5 wattsekund

Živě Premium
Jakub Čížek
19. srpna 2025
„Pavegen Classic V3 mění každý krok v interaktivní zážitek,“ píše stejnojmenný startup z Londýna na svém webu, a tentokrát to platí opravdu do posledního slova. Pavegen jsou totiž speciální dlaždice, které se při zatížení mírně propadnou, stlačí generátor a vyrobí elektrický náboj.

Na podobném principu fungují i některé BLE spínače osvětlení bez potřeby dalšího zdroje napájení. Dostatek šťávy pro vyslání rádiové zprávy do ústředí totiž vyrobí samotný mechanický stisk o něco hlubšího tlačítka.

Jeden krok vyrobí 3-5 wattsekund

Pavegen jde ale mnohem dál a chce montovat rovnou celé chodníky, na kterých se sice budete při chůzi mírně propadat a těžko soudit, jestli se mu nakonec spíše nevyhnete, ale za odměnu vyrobí elektrickou energii. Kdybyste Pavegenem vydláždili pražské Václavské náměstí v dobách stotisícových demonstrací, možná se dostanete i na jednotky MW.

Jak funguje Pavegen:

Podle výrobce totiž jeden jediný krok dospělého člověka vyrobí zhruba 3-5 wattsekund. Udělejte takových kroků 12-20 a vyrobíte wattminutu. No, a když vyrazí na procházku celý panelák, možná se dostane až na jednu wattthodinu.

V Česku asi nemožné

Ještě větší výrobní výkon pak bude mít varianta Pavegen Solar, která je zároveň vyzbrojená fotovoltaickým panelem. Těžko ale soudit, jak by něco takového mohlo přežít v podmínkách průměrného českého města, ve kterém chodníky s oblibou používají nejen chodci, ale i zásobovací dodávky a silné vozy majitelů večerek.

Pavegen může být vyzbrojený LED a fungovat jako osvětlení:

V každém případě, Pavegen se chlubí několika sty (byť plošně spíše skromnými) instalacemi v Dubaji a dalších lokalitách s relativně stabilním počasí. Na seznamu nicméně nechybějí ani experimentální instalace v Rumunsku i přímo doma v deštivé Velké Británii.

Základní technologii bychom tedy měli, tak teď ještě ty investory, kteří to rozjedou opravdu ve velkém.

