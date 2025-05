PencilVac je nejtenčí vysavač na světě, chlubí se Dyson. Všechno zmáčknul do trubky s průměrem 3,8 centimetrů

O tyčových vysavačích nepíšeme na VTM zrovna každý den, tento si ale nemůžeme nechat ujít, Dyson je totiž stále silnější lovebrand i v Česku. A nejen u nás, když totiž britská fabrika před pár hodinami vyrukovala s novým modelem PencilVac, tak trošku zbořila internety a tenká tyčka na baterky se dočkala podobného pokrytí, jako když Apple představí nový iPhone.

Akuvysavač v 3,8cm tyčce a s hmotností 1,8 kg

Není divu, Dyson se totiž chlubí, že to je ten nejtenčí vysavač na trhu. Na konci trubice proto chybí obvyklý blok s mohutným motorem a případně zásobníkem na odpad, to vše totiž inženýři nacpali do tubusu s průměrem pouhých 3,8 centimetrů.

V horní části je řídící elektronika, sada lithiových akumulátorů a pod nimi už malý motor (průměr 2,8 centimetrů) a zásobníček na špínu s objemem pouhých 0,08 litrů. Dyson se ale chlubí, že díky podtlaku dokáže odpad stlačit až 5×, takže to není zase až tak marné. A ano, nechybí pochopitelně ani Bluetooth. Celá legrace váží směšných 1,8 kilogramů.

Slabý sací výkon, ale lepší než u robovysavačů

Toto všechno jsou úctyhodné parametry, PencilVac ale už podle svého názvu rozhodně není náhradou za jeho velké tyčové sourozence. Není to určitě stroj pro velký jarní úklid.



Motor je maličký, sací výkon proto dosahuje jen 55 AW

Sací výkon droboučkého motoru dosahuje pouze 55 AW (air watts), což je spíše na spodní hranici tyčových vysavačů. Velké dysony – třeba řada V15 – mají k dispozici 240 AW, no a běžná konkurence podobné konstrukce alespoň 100-150 AW.

Na stranu druhou je to ale zase více, než mají k dispozici třeba robotické vysavače s elektromotory podobných rozměrů (zpravidla nejvýše nižší desítky AW). Nutno ovšem podotknout, že smyslem robotických vysavačů je autonomní, drobný a periodický úklid. Extrémní sací výkon nepotřebují, protože jejich hlavním úkolem je to, aby se větší nepořádek jednoduše vůbec nenahromadil. Když vám z linky spadne na zem pytel mouky, už je to zpravidla úkol pro nějaký větší kalibr.



V horní části tyče jsou akumulátory a elektronika. Níže pak motory a komora na odpad

Sací výkon v AW nicméně neudává každý výrobce a je to nakonec spíše jen další umělá veličina v řadě, která vše jen komplikuje. Podle americké normy ji můžeme spočítat podle vzorce AW = 0,117354 × průtok vzduchu (CFM) × podtlak (v palcích vody).

Nejprve zamíří do Japonska

Sečteno a podtrženo, PencilVac by si měl poradit i většími drobky, chlupy a vlasy, k čemuž mu dopomáhá i kónický tvar kartáčů, díky kterým se na nich nebude nic namotávat. Klíčovým limitem proto nakonec bude hlavně menší zásobník.



Kónické kartáče, na kterých se nemotají chlupy a přisvětlení pro zvýraznění nepořádku

A abychom ty chlupy na zemi vůbec viděli, nechybí osvětlení, které zvýrazní jejich stíny na podlaze. Z toho plyne, že PencilVac se hodí hlavně na tvrdé podlahy a na koberci to asi nebude žádná hitparáda. Praktický výkon mašinky jako první ocení Japonci, později se ale PencilVac dostane i na další trhy.