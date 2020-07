Pentagon chce vojenskou vesmírnou stanici. Uzavřel kontrakt s firmou Sierra Nevada Corporation

Americké Ministerstvo obrany v tichosti uzavřelo kontrakt se společností Sierra Nevada Corporation, jehož cílem je přeměnit nákladový modul Shooting Star na malou experimentální vesmírnou stanici. Informoval o tom magazín The Drive.

Shooting Star je vyvíjena od roku 2016 coby prostředek k zásobování Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) v rámci programu NASA zvaného Commercial Resupply Services.

Tento modul je dlouhý necelých 5 metrů a byl navržen tak, aby na oběžnou dráhu mohl dopravit náklad o váze 4 500 kg. Do vesmíru by ho měla vynášet okřídlená kosmická loď Dream Chaser.

Zatím bez posádky, ale...

Sierra Nevada Corporation podle tiskové zprávy doufá, že Shooting Star bude fungovat i jako stanice určená pro „vesmírnou montáž, mikrogravitaci, experimentování, logistiku, výrobu, výcvik, testování a hodnocení“.

„Jsme nadšeni multifunkční povahou Shooting Star,“ komentoval to generální ředitel SNC Fatih Ozmen. „Možné aplikace pro Shooting Star jsou opravdu nekonečné.“

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že první stanice tohoto typu nebudou mít posádky. The Drive nicméně uvádí, že Pentagon by to časem mohl chtít změnit.