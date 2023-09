Pentagon má nový web věnovaný UFO. Ukazuje odtajněná armádní videa… a to je vlastně všechno

Pentagon spustil nový web www.aaro.mil věnovaný problematice UFO, respektive UAP („unidentified aerial phenomena“). Můžete si na něm mimo jiné přehrát všechna dosud odtajněná armádní videa.

„Tato webová stránka bude poskytovat informace, včetně fotografií a videí, o vyřešených případech UAP, jakmile tyto budou odtajněny a jejich zveřejnění bude schváleno,“ uvádí se mj. v tiskové zprávě Department of Defense.

Nikoho asi příliš nepřekvapí, že na dotyčné stránce All-domain Anomaly Resolution Office nenajdete příliš mnoho podrobností. Například o jednom znepokojivém videu z roku 2021 se dočtete pouze to, že „demonstruje typickou rychlost, při níž se vojenská letadla mohou přiblížit k neznámému objektu“.

Jen pro vojenské či vládní zaměstnance

Web lze využít rovněž k nahlášení vlastního pozorování UFO, ovšem pouze v případě, že patříte mezi vojenské či vládní zaměstnance. Žádné jiné materiály nebudou akceptovány a to bez ohledu na jejich důvěryhodnost.

I tak by ale AARO současnou situaci kolem monitorování těchto pozoruhodných jevů mohlo alespoň trochu zlepšit.

„Dnes jsou stále vidět tytéž UAP; pořád nevíme, co to je; a naše vláda nemá o rozsahu tohoto problému ani ponětí. Je to proto, že piloti, komerční i vojenští, se setkávají s UAP a většina těchto případů zůstává neohlášená,“ konstatoval již dříve UFO whistleblower Ryan Graves.