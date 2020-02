Pentagon minulý týden provedl simulaci jaderného konfliktu s Ruskem

Pentagon minulý týden uskutečnil cvičení, při němž byl simulován jaderný konflikt s Ruskem. Plyne to z článku, který publikoval National Defense Magazine. „Zaútočili na nás jadernou hlavicí s nízkou silou exploze a v průběhu cvičení jsme simulovali reakci s jadernou zbraní,“ prozradil nejmenovaný dobře informovaný zdroj.

Pentagon modelování různých konfliktů provádí často, aby „vyladil“ své oficiální odezvy. Toto konkrétní však podle všeho bylo významější než jiná, neboť mu osobně přihlížel i americký ministr obrany Mark Esper.

Trump chce být připraven na válku

National Defense Magazine dotyčné cvičení zasadil do kontextu snah Trumpovy administrativy o modernizaci vojenského jaderného arzenálu… a přípravu na jeho použití.

Připomeňme, že odborníci z Princetonské univerzity nedávno vytvořili video, které ukazuje, jak děsivé následky by případná jaderná válka mezi USA a Ruskem měla: 90 milionů lidí by zemřelo okamžitě a nespočetné množství dalších později (na následky otravy radiací atd.).

Tato simulace zase ukázala, že i lokální atomový konflikt – v tomto případě mezi Pákistánem a Indií – by si vyžádal stovky milionů mrtvých a navíc by lidstvo uvrhl do „nukleární zimy“.