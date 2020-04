Pentagon oficiálně zveřejnil videa s UFO. Záběry jsou pravé, ale neví, co na nich je

Koncem roku 2017 a počátkem roku 2018 došlo k úniku informací, jehož součástí byla i videa z vojenských letadel zachycující neidentifikovatelné létající objekty (UFO). Nyní pravost těchto záběrů potvrdilo americké ministerstvo obrany, které je také oficiálně publikovalo.

Sága uniklých videí, pořízených (v té době jen údajně) americkým námořnictvem, je poměrně dlouhá a neméně zajímavá. Začala tím, že v prosinci 2017 zveřejnila soukromá firma To The Stars Academy of Arts & Science, založená bývalým zpěvákem kapely Blink-182 Tomem DeLongem, tři záběry neidentifikovatelných létajících objektů.

UFO natočené americkým námořnictvem

Snímky pocházely z listopadu 2004 a ledna 2015, byly zachycené kamerami vojenských letounů a dva z nich obsahují i zvukovou stopu s konverzací pilotů. Nutno podotknout, že proti neoficiálně publikovaným videím neobsahují ta oficiálně zveřejněná žádné nové skutečnosti.

Neoficiálně publikovaná videa pochopitelně vyvolala řadu otázek, týkajících se zejména jejich pravosti. Až nyní Pentagon uznal, že: „Po důkladném přezkumu ministerstvo rozhodlo, že autorizované zveřejnění těchto videí neodhaluje žádné citlivé schopnosti nebo systémy a nezasahuje do žádného následného vyšetřování zásahů do vojenského vzdušného prostoru pomocí neidentifikovaných leteckých jevů.“

Videa byla publikována v knihovně dokumentů Velitelství námořních leteckých systémů (NAVAIR). Ministerstvo chce tímto krokem vyvrátit dohady „o tom, zda záběry, které kolují po webu, byly skutečné, nebo jestli jich existuje víc.“ Videa jsou pravá, ale „Letecké jevy pozorované ve videích zůstávají charakterizovány jako neidentifikované,“ doplňuje ministerstvo. Nikdo zkrátka s jistotou neví, co na záběrech vlastně je.

Miliony dolarů na UFO

Tři videonahrávky UFO se objevily uprostřed oživení zájmu veřejnosti o UFO po odhalení, že americká vláda utratila v letech 2007 až 2012 celých 22 milionů dolarů na vyšetřování neidentifikovaných létajících objektů (nebo, jak se nyní říká, „nevysvětlitelných leteckých jevů“).

Zájem veřejnosti také vzbudily články v denících Politico a The New York Times, podle nichž byl pod ministerstvem obrany zřízen nový vládní úřad s názvem Program pokročilé identifikace hrozeb v letectví. V jeho čele stanul bývalý zvláštní agent kontrarozvědky Luis Elizondo. Celý projekt však spadá pod přísné utajení a v tuto chvíli o něm nejsou známy žádné podrobnosti.