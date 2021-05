Pentagon potvrdil autentičnost dalších snímků a videí zachycujících UFO

Americký Pentagon přiznal, že nově uniklé snímky a nahrávky zachycující neidentifikované létající objekty (UFO) jsou autentické. Upozornil na to server ScienceAlert.

Mezi materiály, které shromáždil filmař Jeremy Corbell a reportér George Knapp, naleznete například záběry záhadného „pyramidového“ létajícího stroje či tří dalších podivných UFO, resp. UAP (Unidentified Aerial Phenomena).

Tyto tři UAP se pracovně označují jako „Sphere“, „Acorn“ a „Metallic Blimp“. Byly pozorované ve stejný den v březnu roku 2019 a podle některých názorů by se mohlo jednat o meteorologické balóny, nebo zahraniční špionážní drony.

„Mohu potvrdit, že zmíněné fotografie a videa pořídili příslušníci námořnictva,“ uvedla ve svém prohlášení mluvčí Pentagonu Susan Goughová. „UAPTF (Unidentified Aerial Phenomena Task Force) zahrnula tyto incidenty do svých probíhajících vyšetřování.“

Oproti tomu U.S. Department of Defense (DOD) se příliš vyjadřovat nechce. Údajně je to kvůli „zachování operační bezpečnosti a zabránění zveřejnění informací, které by mohly být užitečné pro potenciální protivníky“.

I když stále existuje mnoho nezodpovězených otázek, přinejmenším je zřejmé, že DOD považuje UAP za vážnou věc, jíž by měla být věnována náležitá pozornost.