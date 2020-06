Foto: U.S. Air Force

Ministerstvo obrany Spojených států amerických minulý týden zveřejnilo novou zprávu týkající se vesmírné strategie. Z jejího obsahu mj. plyne, že Pentagon se obává jaderného úderu na své satelity.

Nejedná se o novou záležitost – použití jaderných zbraní ve vesmíru bylo zakázáno již v roce 1967 dokumentem Outer Space Treaty. Podle serveru Business Insider však Američané mají strach z toho, že některé země by takový útok přesto mohly uskutečnit.

Konkrétně se jedná o Čínu a Rusko, kteréžto státy byly v dané souvislosti označeny za bezprostřední hrozbu. Pokud by k tomu skutečně došlo, byly by zničeny nejen vojenské komunikační sítě, ale i nesčetné další systémy, které jsou na satelitech závislé.

„Jaderná detonace vytváří elektromagnetický pulz a signál, který by mohl bez rozdílu zlividovat mnoho satelitů ve vesmíru a v podstatě usmažit elektroniku,“ prohlásil na tiskové konferenci Stephen Kitay z Defense for Space Policy. „Je to hrozba, na kterou musíme být připraveni – jaderná detonace ve vesmíru.“

Kitay by si prý přál, aby vesmír mohl být „mořem klidu“, ale bohužel se zdá, že tato představa je utopická. „V éře velké mocenské soutěže se vnější vesmír ukázal být klíčovou arénou potenciálního konfliktu,“ konstatoval.