Pentagon úspěšně otestoval druhého gremlina, dron X-61 Gremlins

Dynetics X-61 Gremlins je americký experimentální dron, který vznikl na základě projektu vojenské agentury pro pokročilé projekty DARPA. Tento projekt je zaměřený na vývoj levného a opakovaně využitelného vojenského dronu, který by na misích létal v hejnech. Gremliny by se měly stát významnou technologickou inovací US Air Force.

Dron o délce 4,2 metru a rozpětí křídel 3,5 metrů pohání turbodmychadlový motor o výkonu 3,1 kN. V současné době již bylo vyrobeno nejméně pět kusů „gremlinů“. Podle nedávno zveřejněných informací Pentagon, Dynetics a DARPA letos v červenci (2020) úspěšně otestovali již druhého gremlina.

Test se uskutečnil v prostoru zkušebního zařízení Dugway Proving Ground v Utahu. Test přitom zahrnoval jak let gremlina, tak i test zařízení pro vyzvednutí dronu za letu.

První let dronu X-61 Gremlins proběhl v listopadu 2019 na stejném místě. Gremlin startoval z pylonu pod křídlem mateřského letounu. Let tehdy trval 1 hodinu a 41 minut. Nebyl zcela úspěšný, protože došlo k poruše padákového systému a gremlin se při přistání zřítil na zemi. Při této nehodě byl dron zničen.

Nový test je součástí série, která je zaměřená na otestování a vyladění všech systémů dronu i podpůrných zařízení, včetně systémů pro start gremlina z mateřského letounu a jeho vyzvednutí, řídicího systému s operátorem na palubě mateřského letounu, a systémů pro velení, řízení a komunikaci gremlina. Tento test byl původně plánován již na jaro letošního rok, ale kvůli probíhající pandemii covid-19 došlo k jeho odložení.

První setkání s mateřským letounem

Podle Tima Keetera, manažera týmu Dynetics Gremlins šlo o teprve druhý let dronu X-61 Gremlins. Jeho úspěšný průběh utvrdil důvěru týmu vývojářů v tento pozoruhodný dron. Během tohoto testu se gremlin poprvé ve vzduchu setkal s mateřským letounem Lockheed C-130 Hercules a letěl s ním v těsné formaci.

S využitím autonomního systému pro vyzvednutí gremlina za letu Gremlins Autonomous Docking System (GADS) došlo k opakovanému spojení mateřského letounu s dronem.

Celý letový test trval 2 hodiny a 12 minut. Po jeho skončení gremlin úspěšně přistál na zemi s padákem. Všechny dílčí testy dopadly na jedničku, takže program Gremlins může bez potíží pokračovat dál. Rychlé a spolehlivé vyzvedávaní dronů, jako je gremlin, přímo za letu, je zcela klíčovým prvkem budoucích autonomních operací hejn vojenských dronů.