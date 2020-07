Perseverance se chystá na start. Co poveze, co umí a jak proběhne mise nového marsovského roveru? 

USA jsou jedinou zemí, která na povrch Marsu dostala rover. Brzy se to ale možná změní. K Marsu v rámci současného startovacího okna odstartovala také čínská sonda Tchien-wen-1, která mimo jiné obsahuje rover. K přistání má dojít 23. dubna, což je později ve srovnání s Perseverance (únor 2021).

V roce 2004 přistály na povrchu dva rovery MER – Opportunity a Spirit . Prvně jmenovaný pracoval až do léta 2018 a ujel 45 km. V roce 2012 přistál v kráteru Gale rover Curiosity a stále pracuje. Perseverance je mu velmi podobný, ale bude v některých oblastech vylepšený, mít modernější kamery a odlišné vědecké vybavení i cíle.

K rudé planetě by měl ve čtvrtek ve 13:50 SELČ odstartovat rover Mars 2020 Perseverance. Půjde o pátý americký rover, který přistane na povrchu rudé planety. Prvním byl v roce 1997 Sojourner , kterého si možná pamatujete z filmu Marťan. Na Marsu pracoval od 5. července do 27. září 1997 a ujel asi 100 metrů.

Start s legendou

Rover vynese dnes už legendární raketa Atlas V od United Launch Alliance (ULA). První start proběhl v roce 2002. Raketa má zatím na kontě 83 startů. Jen jeden byl částečně neúspěšný.

Na cestu do vzdálených končin vynesl Atlas V řadu sond. K Marsu to byly sondy InSight, MRO, MAVEN. K dalším tělesům pak třeba sondy Juno (Jupiter), LRO (Měsíc), New Horizons (Pluto), OSIRIS-Rex (asteroidy) a další.

Raketa má výšku 58 metrů a skládá se ze dvou stupňů. První je poháněn kapalným vodíkem a petrolejem, druhý (Centaur) kapalným kyslíkem a vodíkem. K odlepení od Země se používají také boostery na tuhé pohonné hmoty. V tomto případě budou čtyři.

V brzké době bude Atlas V nahrazen raketou Vulcan, která bude využívat metanové motory od Blue Origin Jeffa Bezose.



Atlas V při startu se sondou MAVEN. Foto: NASA

Průběh startu