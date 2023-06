Peruánský speciál: Ayahuasca je z vědeckého hlediska zajímavá, do Česka ale nepatří

Hlavní ingrediencí je vždy liána Banisteriopsis caapi. K ní se ovšem můžou přidávat další rostliny, které celkový účinek zvětšují – např. Psychotria carthaginensis, Psychotria viridis, Justicia pectoralis či Tetrapteriis methystica. Některé z těchto kombinací přitom rozhodně nelze označit za bezpečné. Typicky směs s lilkovitými rostlinami rodů Datura a Brugmasia. A aby toho nebylo málo, „ayahuascu“ lze teoreticky i kouřit, ale to již odbočujeme.

Jak to tedy s ayahuascou vlastně je? Jedním z důvodů, proč tuto otázku není jednoduché zodpovědět, je i zmatek v pojmosloví. Slovem „ayahuasca“ se totiž běžně označuje jak nápoj, tak liána Banisteriopsis caapi z čeledi Malpighiaceae rostoucí v amazonském pralese.

Někteří experti rozsudek označovali za absurdní a tvrdili, že užívání ayahuascy by v Česku mělo být co možná nejdříve legalizováno. Psychedelické látky podle nich mohou být zdraví prospěšné a navíc si na nich v podstatě nelze vypěstovat závislost. Jiní komentátoři naopak ayahuascu neváhali označit za nejnebezpečnější látku svého druhu, která je u nás momentálně dostupná.

Manželé Kordysovi byli loni odsouzeni k osmi letům vězení kvůli organizování „ceremonií“ s ayahuascou, na nichž během uplynulých let vydělali více než deset milionů korun. Nakonec se dočkali prezidentské milosti a tento zajímavý případ rozpoutal rozsáhlou diskusi o nebezpečnosti zmíněného nápoje, resp. rostliny.

Existuje nemálo případů, kdy konzument ayahuascy tento čas doslova protrpěl (např. kvůli těžkým výčitkám svědomí), nebo se stal agresivním atd. Proto by měl obřad vždy řídit skutečně zkušený šaman, neboť jen takový dokáže dotyčnému pomoci ve všech potenciálně nebezpečných situacích, které mohou nastat.

Liána má podobu dřevnatých stonků, které se pnou po různých stromech. Její listy mohou být až 18 cm dlouhé a 8 cm široké. Obsahuje beta-karboliny, tedy organické sloučeniny patřící mezi dusíkaté heterocykly: konkrétně harmin, harmalin a tetrahydroharmin. Ty usnadňují silnému halucinogenu dimethyltryptaminu (DMT) vstup do oběhového systému, protože bez nich by byl v lidském těle degradován monoaminooxidázou A (MAO-A).

O evropských i jiných „šamanech“

Většina lidí, kteří konzumaci ayahuascy nabízejí v evropských podmínkách, má společnou jednu věc: ve svých „životopisech“ uvádí, že se učili v Peru u věhlasných mistrů-šamanů, kteří jim předali své poznání o přípravě nápoje, vedení ceremonií apod. Nebo z Peru, Ekvádoru... přímo pocházejí. V následujících odstavcích jsem se pokusil ve stručnosti shrnout, proč rozhodně nedoporučuji podobným informacím slepě důvěřovat.



Falešní šamani se nevyznají ani ve vlastním procesu přípravy, ani v dávkování či účincích ayahuascy. To může mít fatální důsledky.

Pokud jako cizinec přiletíte do Peru, hledání skutečně dobrého šamana lze přirovnat k hledání jehly v kupce sena. V pralese je totiž dnes „šamanem“ každý druhý, zejména pokud vidí cizince platící v dolarech.

Věhlasný šaman je „věhlasný“ obvykle právě v důsledku toho, že pracuje s turisty a můžete si ho dohledat na internetu. To ale samo o sobě nic moc neříká o jeho znalostech a zkušenostech. Smutnou realitou je, že i v tomto případě se nabídka přizpůsobuje poptávce – v důsledku čehož již jen velmi málo lidí dělá rituály s ayahuascou tak, jak se dělaly dříve (a pro podobné účely).

I kdybyste narazili na skutečně dobrého šamana, rozhodně to ještě neznamená, že bude mít důvod předávat vám své celoživotní znalosti. Mají-li tím důvodem být peníze, pak se bavíme o něčem podobném, jako „zrychleném“ získání titulu doktora práv na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Lze totiž více než jen předpokládat, že v Peru dost dobře nemůžete zůstat a učit se po dobu mnoha let.



Místo, kde budeme ayahuascu vařit. Přesný postup publikovat nebudu. Stejně tak jsem se rozhodl nepopisovat (ani nefotit) průběh konzumace.

Znovu zdůrazňuji, že podceňovat výběr šamana, s nímž obřad absolvujete, se v žádném případě nevyplácí. Je dobré mít na paměti, že někteří konzumenti ayahuascy zemřeli, jiní pod jejím vlivem napadli se zbraní své přátele, zatímco další později začali trpět různými psychickými onemocněními a nakonec spáchali sebevraždu.

Výjimečné není ani sexuální zneužívání žen, které k „šamanovi“ cítí důvěru a navíc jsou v daný moment pod vlivem halucinogenů.

Oddělit zrno od plev může být komplikované i pro samotné Peruánce, natož pak pro obyvatele tak vzdálených zemí jako je ta naše. To, že nějaký rádobyšaman je ochoten přijmout pozvání a přicestovat do Česka, sice řadě jedinců může imponovat, ale samo o sobě to má nulovou vypovídací hodnotu. Skutečnost, že někdo od narození žije v Peru, ještě vůbec neznamená, že pochází z komunity, která ayahuascu tradičně využívá.