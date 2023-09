Peruánský speciál: Jak jsem nepotkal mimozemšťany v Alto Nanay

Před několika týdny se ke mně dostaly zvěsti o tom, že příslušníci kmene Ikitu v Alto Nanay čelí útokům ze strany mimozemských bytostí. Jelikož do dané oblasti to mám relativně kousek, rozhodl jsem se tam osobně vydat, abych získal materiál, jež by mi nepochybně zajistil nehynoucí slávu (a Pulitzerovu cenu).



Po cestě do Alto Nanay mj. můžete obdivovat tento velkolepý most, který byl zprovozněn teprve nedávno.

Indiáni konkrétně hovořili o mimozemšťanech velkých zhruba 1,5 metru s velkými hlavami a žlutýma očima. Někteří je dokonce přirovnávali k mýtickým stvořením zvaným Pelacras, tedy „lupičům tváří“, jež s oblibou konzumují (nejen) lidské obličeje.

Skepticismus byl na místě

Netřeba asi podotýkat, že od samotného počátku jsem byl k celé této záležitosti skeptický a to hned z několika důvodů:

1) Ikitové tvrdili, že jejich zbraně mimozemšťanům nic nedělají. Zde je ovšem otázkou, zda k nějakému ozbrojenému konfliktu skutečně došlo, nebo si tuto pasáž spíš poněkud přikrášlili.

Z vlastních zkušenosti samozřejmě vím, že komunity žijící na izolovanějších místech často disponují i střelnými zbraněmi. Většinou se ale jedná o vpravdě muzejní kousky, které se předávají z generace na generaci a některé z nich jsem měl strach byť jen vzít do rukou, natož zkusit z nich vystřelit. O jejich přesnosti bych si žádné iluze nedělal.



Na Río Momón, nedaleko Alto Nanay.

Co se týče luků, oštěpů, foukaček… je zapotřebí si uvědomit, že doba zkušených válečníků, kteří uměli tyto zbraně výtečně používat, je už nějakou dobu pryč. Navíc chránit se proti šípům a šipkám je mnohem lehčí, než chránit se proti střelám – stačí vám nějaké jednoduché „brnění“ (což byl ostatně přesně tento případ).

2) Mimozemšťané mj. měli zaútočit na teprve patnáctiletou dívku, které se pokusili podřezat hrdlo. Tohle samo o sobě celkem jasně indikovalo, že ve skutečnosti o žádné návštěvníky z vesmíru nejde, protože ti by nepochybně používali nějaké super pokročilé zbraně a nikoliv primitivní nože či mačety.

3) Myšlenka, že absolvujete cestu na jinou planetu jen proto, abyste následně někde uprostřed pralesů útočili na domorodé obyvatele, sama o sobě nedává velký smysl.

Moderní technologie jako nástroj zastrašování

Už přibližně v době, kdy jsem byl na cestě do Alto Nanay, tak oficiální vyšetřování ukázalo, že těmito „mimozemšťany“ jsou nelegální prospektoři, kteří údajně používali…. jetpacky! Tento závěr potvrdil např. i místní učitel Cristian Caleb Pacaya.

Nutno podotknout, že toto vysvětlení mnohým připadalo podobně neuvěřitelné jako to původní. Jetpacky jsou totiž drahé, hlučné, nepraktické a určitě se nedají koupit na každém rohu.

Až dosud jsem ani nikdy neslyšel o tom, že by je někdo v Amazonii použil právě za účelem terorizování domorodců, takže se dost možná jedná o první incident svého druhu.

Jde nicméně o krásný příklad toho, že vytvořit věrohodný příběh o možné přítomnosti mimozemšťanů, který se následně dostane i do světových médií, je až děsivě jednoduché. V zásadě vám k tomu stačí jen ta správná lokalita a moderní technologie.



Oklamat amazonské indiány není zase až tak složité. A jakmile se jejich výpovědí chytí novináři, další povídačka o mimozemšťanech je na světě.

Tento příběh však rovněž představuje další smutný doklad toho, že indiáni v Amazonii musí čelit stále sofistikovanějším metodám zastrašování. Hlavním důvodem je pochopitelně zlato a další cenné suroviny, které se nacházejí na jejich území.

Mumie mimozemšťanů?

Závěrem jsem se krátce rozhodl zmínit i kauzu údajných mumií mimozemšťanů, které nedávno v Mexiku prezentoval žurnalista a samozvaný ufolog Jaime Maussan. I ty by podle jeho slov měly pocházet odsud z Peru.

„Jsou to nelidské bytosti, které nejsou součástí naší pozemské evoluce,“ tvrdil Jaime Maussan mexickým zákonodárcům.

Média i internetoví uživatelé si nicméně z celé věci dělají spíše legraci. Scvrklé hlavy a drobná těla se třemi prsty na každé ruce prý vypadají už na první pohled tak neuvěřitelně falešně, že by se rovnou mohly stát součástí nějaké expozice v Disney Worldu.

Maussanovo jednání zkritizoval rovněž bývalý pilot U.S. Navy Ryan Graves, který o problematice UFO počátkem roku vypovídal v americkém Kongresu. „Jde o obrovský krok zpět v této záležitosti,“ napsal mj. na Twitter.

Dosavadní výzkum obou „mumií“ odhalil, že se pravděpodobně jedná o bizarní výtvory z uloupených lidských a zvířecích kostí. Do celé věci se navíc již vložili i Peruánci, které velmi zajímá jak přesně se tyto kosti do Mexika dostaly. Počkejme si tedy, co jejich vyšetřování odhalí.