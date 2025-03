Pět let od propuknutí covidu v Česku. Na 15 listech vám připomeneme, jak to tehdy celé začalo

Evropa se prvního nemocného dočkala 24. ledna 2020 ve francouzském Bordeaux. Nicméně i tady je to mnohem složitější, retrospektivní analýzy totiž odhalily přítomnost viru v sousední Itálii už v listopadu; konkrétně v Miláně. Podle dalších studií ze Španělska se pak mohly fragmenty viru nacházet v tamních kanalizacích dokonce už v březnu 2019, což by zcela zpochybnilo čínský původ nákazy.

V každém případě, virus se krátce na to začal rychle šířit. Nejprve v Číně, kde do poloviny ledna 2020 zasáhl další provincie, čemuž napomohly oslavy a cestování během čínského Nového roku. První případ mimo Čínu pochází z 13. ledna 2020 a thajského Bangkoku a 30. ledna vyhlásila Světová zdravotnická organizace globální stav zdravotní nouze . Úřady tehdy věděly o 7 711 případech v 18 státech světa.

Dnes je to rovných pět let od chvíle, kdy Česko na vlastní kůži poznalo onemocnění covid-19. Pojďme si tuto epizodu novodobých dějin připomenout v patnácti kapitolách. Každou z nich věnujeme jednomu tématu.

Právě asymptomatický přenos je považován za jeden z hlavních důvodů, proč se covid-19 rozšířil do pandemických rozměrů. WHO původně prohlásila, že riziko nákazy od někoho, kdo neprojevuje žádné symptomy, je „velmi nízké“. Pozdější analýzy případů ze Singapuru a Tchien-ťinu však ukázaly, že k řadě případů nákazy mohlo dojít prostřednictvím osob, které se nakazily nedávno, ale ještě nevykazovaly příznaky.

Druhá vlna začala nenápadně během léta 2020, kdy počet nakažených a nemocných začal opětovně narůstat. V září se Česká republika zařadila mezi nejhůře zasažené země Evropy co do počtu nově nakažených na milion obyvatel. 8. září počet nově zjištěných případů poprvé přesáhl 1 000 osob a 16. října dokonce 10 000 osob. Vláda 5. října vyhlásila nouzový stav a 14. října došlo k uzavření všech škol s výjimkou mateřských.

Evoluce viru SARS-CoV-2 názorně ilustruje, jak se patogeny přizpůsobují prostředí a selekčnímu tlaku. Zatímco původní „wuchanský“ kmen optimalizoval svou nakažlivost, pozdější varianty se adaptovaly na prostředí, kde část populace již měla určitou imunitu. Vědci předpokládají, že virus bude i nadále mutovat, ale díky vysoké proočkovanosti a přirozené imunitě získané proděláním nemoci by měl postupně přecházet do endemické fáze, kdy bude způsobovat sezónní vlny podobně jako chřipka.

Rekordně rychlý vývoj vakcín

Vývoj vakcín proti covidu-19 představuje úspěch moderní vědy. Zatímco běžně trvá vytvoření nové očkovací látky 10 až 15 let, první vakcíny proti covidu byly schváleny již 11 měsíců po identifikaci viru. „Je to jako kdybychom přistáli na Měsíci ne za osm let, ale za osm měsíců,“ komentoval tehdy tento úspěch americký imunolog Anthony Fauci. Klíčovou roli sehrály nové technologie jako mRNA vakcíny, masivní financování a paralelní provádění klinických testů i přípravy výroby.

Díky práci na vývoji vakcíny proti koronavirovým chorobám SARS a MERS ještě před pandemií covidu-19 znali vědci strukturu a funkcí koronavirů, což na počátku roku 2020 urychlilo vývoj různých technologických platforem pro vakcínu proti covidu-19. V klinických studiích prokázalo několik vakcín účinnost až 95 % při prevenci symptomatické infekce. Národní regulační orgány schválily k dubnu 2021 třináct vakcín pro veřejné použití, včetně mRNA vakcín (Pfizer-BioNTech, Moderna), vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V) a konvenčních inaktivovaných vakcín.



Dobová kartička s potvrzením očkovací látky Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Do Česka dorazila první dodávka vakcíny Pfizer-BioNTech 26. prosince 2020 z belgického Puursu. Obsahovala 9750 dávek a byla přivezena do Fakultní nemocnice v Motole, odkud byla rozvezena do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic. Očkování proti covidu-19 začalo hned následující den. Mezi prvními, kteří vakcínu obdrželi, byli premiér Andrej Babiš a válečná veteránka Emilie Řepíková. Postupně přibývaly další typy vakcín - 12. ledna 2021 dorazila do Brna vakcína Moderna, 5. února pak do Říčan 19 200 dávek vakcíny Oxford-AstraZeneca a ve druhé polovině dubna dorazila do Česka také jednodávková vakcína Johnson & Johnson.

Pro snadnější prokazování očkování byla v červnu 2021 spuštěna mobilní aplikace Tečka, která umožňovala zobrazení a ověření platnosti certifikátů o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu. Aplikace sloužila jako digitální peněženka pro ukládání certifikátů ve formátu EU Digital COVID Certificate (EUDCC). Společně s aplikací Tečka fungovala také aplikace čTečka, určená pro kontrolu platnosti certifikátů. Tyto aplikace výrazně zjednodušily prokazování bezinfekčnosti při cestování i při vstupu do různých zařízení v době, kdy byla vyžadována tato potvrzení.