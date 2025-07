Pět nejdelších leteckých tras současnosti. Z jednoho konce světa na druhý jedním strojem

Letecká doprava se za posledních pár desetiletí proměnila k nepoznání. Doby, kdy cestující musel na cestě kolem světa několikrát přestupovat, jsou dávno pryč. Dnes se můžeme z jednoho konce planety na druhý přesunout doslova na jeden zátah. Nejdelší pravidelné lety trvají déle než 18 hodin a překonávají vzdálenosti přes 15 tisíc kilometrů.

V exkluzivním klubu dálkových letů dnes dominují tři aerolinky: Singapore Airlines, Qatar Airways a australský Qantas. K překonávání extrémních vzdáleností využívají nejmodernější letadla, především speciálně upravené Airbusy A350 a úsporné Boeingy 777 a 787 Dreamliner. Každý takový let je nejen zkouškou pro cestující, ale i mistrovským dílem logistiky a plánování.

Dva nejdelší lety na křídlech Singapore Airlines

Pojďme se podívat na současné vládce nebeských dálav. Absolutní špičkou je linka SQ 24/SQ 23 společnosti Singapore Airlines z Changi v Singapuru (SIN) na newyorské letiště Johna F. Kennedyho (JFK) o délce 15 349 kilometrů. Tento let je operován speciálně upraveným letounem Airbus A350-900ULR. Cesta tam trvá průměrně osmnáct hodin, zpáteční je asi o čtvrt hodiny kratší.

Hned v závěsu se drží prakticky identická linka SQ 22/SQ 21 téže společnosti, vedoucí ze Singapuru na druhé hlavní newyorské letiště Newark (EWR). Trasa je s délkou 15 341 km jen o osm kilometrů kratší, což je v měřítku mezikontinentálních letů zanedbatelné. Let do Newarku zabere kolem osmnácti hodin, ale zpáteční cesta se může protáhnout i přes osmnáct a půl hodiny. I na této trase je nasazován identický stroj Airbus A350-900ULR. Letouny pro tyto linky postrádají ekonomickou třídu, nabízejí kapacitu 161 míst, z toho 67 v Business, 94 v Premium Economy.



Linka ze Singapuru na druhé hlavní newyorské letiště, Newark (EWR)

Možná vás napadla otázka, proč se trasy tam a zpět mohou lišit. Hlavním důvodem je skutečnost, že let ze Singapuru do New Yorku obvykle směřuje přes Tichý oceán, zatímco zpáteční cesta z New Yorku do Singapuru však často vede přes Atlantik, Evropu a Asii. Velkou roli hraje také takzvané tryskové proudění, což jsou silné větry ve velkých výškách, které piloti chytře využívají pro úsporu času a paliva.

Tři příčky pro Qatar Airways a Qantas

Bronzovou medaili si drží Qatar Airways s linkou QR 920/QR 921 mezi katarským Dauhá (DOH) a novozélandským Aucklandem (AKL) o délce 14 535 km. Cesta na Nový Zéland zabere přibližně 15 hodin a 15 minut, zatímco let zpět do Dauhá trvá kvůli proudění vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry v průměru 16 hodin a 45 minut. Na rozdíl od Singapore Airlines zde najdeme i klasickou ekonomickou třídu – letoun Boeing 777-200LR má celkovou kapacitu 272 míst, z toho 42 v Business a 230 v Economy. Aktuálně se na trase střídají i Airbusy A350-1000.



Linka mezi katarským Dauhá (DOH) a novozélandským Aucklandem (AKL)

Pomyslnou bramborovou příčku obsadily australské aerolinky Qantas s linkou QF 9/QF 10 mezi Perthem a Londýnem. Tato trasa je zajímavá nejen svou délkou 14 499 km, ale i tím, že spojuje dvě města z opačných konců světa bez jediného mezipřistání. Boeing 787-9 Dreamliner, který zde Qantas nasazuje, je navržen tak, aby zvládl dlouhé lety s minimální spotřebou paliva a maximálním pohodlím pro cestující. Cesta do Londýna trvá 16 hodin a 55 minut, opačným směrem zhruba o hodinu méně.



Pravidelná linka mezi Perthem a Londýnem

Pátou příčku v žebříčku nejdelších letů obsazuje opět australská společnost Qantas, tentokrát s transpacifickou linkou QF 21/QF 22 z australského Melbourne (MEL) do texaského Dallasu (DFW). Trasa měří 14 472 kilometrů. Tuto úctyhodnou vzdálenost překonává Boeing 787-9 Dreamliner s kapacitou 236 cestujících ve třech třídách. Let z Austrálie do USA trvá přibližně 14 hodin a 45 minut, ale zpáteční cesta se kvůli protivětru protáhne na zhruba 17 hodin a 15 minut.



Letecká linka z australského Melbourne (MEL) do texaského Dallasu (DFW)

Tyto lety posouvají nejen technické, ale i lidské hranice. Osmnáct hodin v letadle je extrémní zátěž. Moderní letouny jako Dreamliner cestu zpříjemňují vyšší vlhkostí vzduchu a nižším tlakem v kabině, což omezuje únavu a projevy pásmové nemoci. Přesto se doba letu kvůli povětrnostním podmínkám občas může protáhnout až na neuvěřitelných devatenáct a půl hodiny.