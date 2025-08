Pět zásadních důvodů, proč dopravu v dohledné době nezaplaví autonomní auta

Před lety jsme s nadšením četli o budoucnosti, kdy nás automobily budou samy vozit do práce a zpět. Dnes, v polovině dekády, je realita střízlivější. Vývoj se jasně rozdělil do dvou proudů: na robotické taxíky, které jezdí v přísně vymezených oblastech velkoměst, a na stále chytřejší asistenty v osobních vozech, které řidičům „jen“ pomáhají s řízením.

Základním měřítkem autonomních systémů je jejich úroveň. SAE J3016 rozlišuje šest stupňů – od nulové automatizace až po úplnou svobodu bez řidiče. Dnes jsou nejrozšířenější zejména úrovně 2 a 2+, což znamená, že asistenční systémy sice zvládnou řídit a brzdit, ale řidič musí stále dávat pozor.

Největším oříškem jsou výjimečné situace

Jedním z hlavních přínosů samořídících automobilů má být zvýšení bezpečnosti silničního provozu díky eliminaci lidských chyb. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu v roce 2018 uvedl, že více než 90 % vážných nehod bylo způsobeno právě lidskou chybou. Dosud ale chybí jednoznačné důkazy potvrzující, že umělá inteligence nahrazující lidské řidiče dokáže učinit silnice bezpečnějšími.

Naopak existují důkazy, že nepříznivé povětrnostní podmínky, design silnic, systémy řízení dopravy a smíšený provoz (tedy vozidla řízená lidmi a autonomní vozy) snižují výkonnost autonomních vozidel. Anomálie v jízdních vzorcích a časté nárazy zezadu u vozidel se samořídícími technologiemi mohou naznačovat, že algoritmy umělé inteligence mají stále daleko k dokonalosti.

Největším technickým oříškem zůstávají různé „výjimečné situace“. Jde o nekonečné množství vzácných a bizarních událostí, se kterými si systém musí poradit – od míče kutálejícího se do silnice po zmateného chodce. Zvládnutí běžné jízdy po dálnici je jedna věc, ale bezpečná reakce na tyto anomálie je právě to, co dělí pokročilou asistenci od skutečné autonomie.

Zaostávání předpisů a legislativy

Druhým důvodem je zaostávání předpisů a legislativy. Značné investice do výzkumu a vývoje technologií pro samořídící vozidla vedly ke vzniku rychle rostoucího odvětví. Na druhé straně legislativní a regulační procesy bývají často výrazně pomalejší. Zahrnují totiž několik fází, včetně navrhování, konzultací, debat, přezkumů ve výborech, hlasování a někdy i soudního přezkumu.

Zákon o automatizovaných vozidlech ve Spojeném království sice poskytuje rámec pro nasazení vozidel bez řidiče, ale právní předpisy a mechanismy se stále vyvíjejí. To platí i pro ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost. V současné době neexistuje dostatečná legislativa, která by upravovala, kdo může vlastnit telematická data a údaje z vozidel nebo jak je lze využívat.

Nepřipravenost pojišťovnictví

Třetím faktorem je nepřipravenost pojišťovnictví. Nedostatek dat v kombinaci s nejasnostmi v legislativě a předpisech způsobuje, že pojišťovny čelí zcela novým otázkám. Mezi ně patří nejasnosti v určení odpovědnosti, nutnost vyvíjet nové modely pojištění a přizpůsobovat pojistné sazby novým typům škodních událostí.

V některých zemích, včetně Velké Británie, se odpovědnost u čtvrté a páté úrovně autonomního řízení přesouvá z řidiče na výrobce. Pojišťovna sice uhradí škodu svému klientovi, ale náklady může později vymáhat po poskytovateli technologie.

Situaci dále komplikují nové rizikové faktory, jako je kybernetická bezpečnost. Autonomní vozidla jsou navržena tak, aby komunikovala s infrastrukturou a ostatními vozidly, což jim pomáhá při rozhodování o trase a předcházení srážkám. Tento systém však může být zranitelný vůči nezákonným úpravám, hackerským útokům nebo narušení soukromí.

Etická dilemata

Čtvrtým klíčovým aspektem jsou etická dilemata. Hustý provoz a přítomnost ostatních účastníků silničního provozu mohou vést ke scénářům, kdy je srážka nevyhnutelná. To od programátorů vyžaduje, aby do autonomních systémů navrhli algoritmy pro posouzení závažnosti nehody, které zahrnují i morální rozhodování. Zjednodušeně řečeno to znamená, že programátoři musí algoritmům přiřadit hodnoty lidských životů, což je etické minové pole, které dosud nebylo vyřešeno ani v akademické, ani v průmyslové sféře.



Schéma tramvajového dilematu

Tato situace připomíná „tramvajové dilema“ (myšlenkový experiment o tom, zda obětovat jednoho člověka pro záchranu ostatních), avšak v tomto případě má reálný právní a morální význam. To přináší další právní a regulační otázky, které mohou ještě více zpomalit legislativní proces. Vše navíc komplikuje neprůhledná povaha algoritmů umělé inteligence, fungujících na principu „černé skříňky“.

Měnící se obchodní modely

Pátou překážkou jsou (a hlavně budou) měnící se obchodní modely. Firmy jako Waymo a Zoox nenabízejí vozidla k prodeji, ale poskytují pouze jízdy bez řidiče. Nedávný krok Tesly, která spustila službu Robotaxi v texaském Austinu, rovněž naznačuje posun od prodeje automobilů k modelu „mobility jako služby“ (mobility as a service), a to i ze strany výrobců automobilů.

V některých společnostech (například právě v USA) ale existuje mezi spotřebiteli silný odpor ke vzdání se vlastnictví automobilu. Tento rozpor mezi obchodními modely výrobců samořídících vozů a preferencemi spotřebitelů může představovat významnou překážku pro široké přijetí.

Co nás tedy v nejbližších letech čeká? Rozhodně masivní rozvoj služeb robotaxi ve světových metropolích a další zdokonalování asistenčních systémů v autech, která si budeme kupovat. Plně autonomní vůz pro každého, schopný jízdy kamkoli a kdykoli, ale zůstává vzdálenou vizí. Volant z našich aut v dohledné době tedy nejspíš nezmizí.