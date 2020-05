Pětina Země by mohla být do roku 2070 stejně horká jako Sahara

Podle nového klimatického modelu může být do roku 2070 pětina celé Země stejně horká jako saharská poušť. V důsledku toho by cca 3 miliardy lidí buď musely utéct ze svých domovů... nebo se v těchto pekelných teplotách naučit žít.

Jak uvedl magazín Earther, tato vyhlídka není vůbec radostná – především proto, že zemědělská půda v postižených oblastech by již nemohla být využívána k pěstování mnoha důležitých plodin.

Výše uvedená predikce vychází z hypotetického scénáře, v němž lidstvo nejenže vůbec neřeší současné klimatické změny, ale navíc i nadále zvyšuje emise skleníkových plynů.

Ze studie publikované v Proceedings of the National Academy of Science plyne, že za takových okolností se v podstatě na každém obydleném kontinentu budou nacházet krajně nehostinná území. Nejhorší situace přitom bude v Brazílii, severní Africe a Indii.

Je velmi pravděpodobné, že do severních i nejjižnějších koutů světa by se následně vydalo obrovské množství klimatických uprchlíků, což by způsobilo krizi nepředstavitelných rozměrů.