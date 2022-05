Pfizer varuje před opakovanými vlnami covidu-19. Chudým zemím proto nabídne léky za nižší cenu

Šéf farmaceutické firmy Pfizer varoval, že svět mohou v nadcházejících měsících zasáhnout nové vlny koronaviru, způsobujícího onemocnění covid-19. Albert Bourla uvedl, že lidé začínají být unaveni z opatření zavedených ke zpomalení šíření viru, zatímco „politici si chtějí nárokovat vítězství“.

V průběhu výročního zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu také předpověděl klesající zájem o přeočkování. To dle něj v kombinaci se slábnoucí imunitou z předchozích infekcí a očkování pravděpodobně povede k „opakovaným vlnám“ onemocnění covid-19.

Umírat se bude dál

„Mám pocit, že lidé jsou ochotni přistoupit na kompromis a snížit laťku: možná se smíříme s tím, že zemře ještě pár starých lidí, než abychom museli fungovat s rouškou,“ řekl Bourla a kriticky poukázal na skutečnost, že jen málo účastníků zasedání mělo ochranu dýchacích cest. „Znepokojuje mě liknavost,“ dodal s tím, že důsledky by se mohly projevit za tři až šest měsíců.

Dle analytiků z Airfinity se celosvětová poptávka po vakcínách proti covidu-19, jako je ta, kterou vyvinul Pfizer společně s německým BioNTechem, od začátku roku snížila na polovinu. Skupina poskytující zdravotnické údaje uvedla, že se lidé v bohatých zemích zdráhají podstoupit opakované posilovací očkování, stejně tak je váhání s očkováním běžné v chudších zemích.

Pfizer ve středu představil iniciativu, v jejímž rámci bude nabízet všechny své patentově chráněné léky a vakcíny, včetně očkování proti covidu-19, 45 nejméně rozvinutým zemím bez zisku. Prvními zeměmi, které se k „Dohodě pro zdravější svět“ připojily, byly Ghana, Malawi, Rwanda, Senegal a Uganda.

Pfizer vyzval další farmaceutické firmy, aby se k iniciativě, kterou částečně financuje Nadace Billa a Melindy Gatesových, připojily, a požádal vlády, světové zdravotnické orgány a filantropy o poskytnutí veřejných a soukromých finančních prostředků.

Hlavním nástrojem budou antivirotika

Profesorka bioetiky na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity v Seattlu Nancy Jecker uvedla, že plán Pfizeru je sice vítanou zprávou, ale že by nemělo být ponecháno na komerčních firmách, aby určovaly politiku v krizových situacích v oblasti globálního zdraví. „Místo toho musí jednat vlády, aby v oblasti zdraví zajistily rovnost,“ řekla.

V USA mezitím Bourla vyjádřil své obavy, že pokud Kongres neschválí žádost Bidenovy administrativy o 22,5 miliardy dolarů na vakcíny a léčbu covidu, může se stát, že země bude mít nedostatek zásob. Jeho varování zaznělo v době, kdy se v USA šíří nová vlna a kdy Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí hlásí více než 100 000 případů denně. Roste také počet hospitalizací, nicméně sedmidenní průměr denních úmrtí klesl pod desetinu svého maxima z ledna 2021.

Pfizer zdvojnásobuje objem výroby svého antivirotika Paxlovid, protože se domnívá, že se tyto léky brzy stanou hlavním nástrojem pro kontrolu pandemie. Tedy alespoň do doby, dokud nebudou vyvinuty účinnější vakcíny, které by mohly poskytnout minimálně roční ochranu a mohly by být kombinovány s očkováním proti chřipce.

Pfizer také „velmi pečlivě monitoroval výskyt ohnisek opičích neštovic“. Dle Bourly sice existují nezodpovězené otázky ohledně způsobu šíření, ale jeho diskuse s vědci naznačují, že „neexistují zásadní důvody k obavám, že by se tato infekce mohla stát něčím, co by se alespoň blížilo tomu, co zažíváme s pandemií covidu-19“.