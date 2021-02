Pijete více než pět šálků kávy denně? Pak si koledujete o kardiovaskulární onemocnění

Australští vědci zveřejnili výsledky studie, ve které zkoumali vliv pití kávy na lidské zdraví. Zjistili, že dlouhodobá konzumace velkého množství kávy může zvýšit množství základních plazmatických lipidů v krvi a tím negativně ovlivnit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Profesorka Elina Hyppönen konstatuje, že o výhodách a nevýhodách konzumace kávy probíhají vášnivé vědecké debaty. Na základě výsledků výzkumu souvislosti mezi příjmem kávy a lipidovým profilem je přesvědčená o tom, že jeden z nejčastěji konzumovaných nápojů na světě (odhady tvrdí, že se denně vypijí 3 miliardy šálků) ohrožuje zdraví srdce.

Záludná sloučenina

Lipidový profil odráží množství cholesterolů a tuků v krvi. Vysoká hladina lipidů je známým rizikovým faktorem pro vznik srdečních chorob. Káva přitom obsahuje silnou sloučeninu zvanou cafestol, která zvyšuje hladinu cholesterolu.

Cafestol je molekula diterpenu přítomná v kávových zrnech. Je to jedna ze sloučenin, které jsou odpovědné za předpokládané biologické a farmakologické účinky kávy. Například káva typu arabica obsahuje asi 0,4 až 0,7 % cafestolu.

Tato sloučenina je přítomná hlavně v nefiltrované kávě, jako je french press, turecká káva, řecká káva či espresso. Vědci podotýkají, že ve filtrované nebo instantní kávě je jen malé, případně žádné množství cafestolu, což z těchto alternativ činí vhodnější volbu pro lidi, kteří by si měli hlídat hladinu cholesterolu nebo jež trpí kardiovaskulárním onemocněním.

Šest a více šálků je moc

Odborníci z Australian Centre for Precision Health při University of South Australia použili data od 362 571 účastníků ve věku od 37 do 73 let. Z výsledků jejich výzkumu plyne, že dlouhodobá konzumace kávy ve velkém množství – konkrétně šest a více šálků denně – může zvýšit množství lipidů v krvi a tím i riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Důležitým poznatkem je, že tato korelace je závislá na dávce – to znamená, že čím více kávy vypijete, tím větší bude výsledné riziko. „Důsledky této studie jsou potenciálně široké. Podle mého názoru je obzvláště důležité, aby si lidé s vysokým cholesterolem nebo ti, kteří trpí srdečním onemocněním, pečlivě vybírali, jaký druh kávy pijí.“ uvedla Hyppönen.

„Náš výzkum ukazuje, že pití velkého množství kávy zjevně není dobré pro zdraví kardiovaskulárního systému, což má jistě důsledky pro ty, kteří jsou již v ohrožení.“ konstatovala vědkyně. „Samozřejmě, pokud se bez kávy neobejdete, pak platí otřepané rčení – všeho s mírou. Pokud jde o zdraví, je to obecně dobrá rada.“